BIG HERO 6 - film Disney stasera in tv su Rai 3 : trama e curiosità : Big Hero 6 è il film in onda stasera in tv lunedì 25 dicembre 2017 in prima serata alle ore 21:15 su Rai 3. Ispirato all’omonimo comics Marvel e fedele allo stile del fumetto, Big Hero 6 è diretto da Don Hall e Chris Williams, ed è prodotto da Roy Conli. Tra i doppiatori italiani c’è con Flavio Insinna e Virginia Raffaele. La trama racconta una nuova avventura basata sulla toccante storia di amicizia tra il ...

BIGlietti e ospiti di Panariello sotto l’albero - il 21 dicembre su Rai 1 in diretta da Livorno con Zucchero e Fiorella Mannoia : Tanti gli ospiti di Panariello sotto l'albero dal mondo dello spettacolo e della musica che si alterneranno questa sera su Rai Uno per la prima delle due puntate con il one-man show di Giorgio Panariello, in diretta dal Modigliani Forum di Livorno. Il varietà di Giorgio Panariello si svolgerà all'insegna della comicità e dell'intrattenimento, per due serate di divertimento e festa. Non mancheranno come sempre anche le imitazioni del comico ...