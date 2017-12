: Biancaneve ragazzina di 80 anni (ma la sua voce era italiana) - AdrMontanaro : Biancaneve ragazzina di 80 anni (ma la sua voce era italiana) - MicchiSide : @butterflybone @Moetoriche Dia è la waifu gem (waifu anche se non hanno sesso)!<33333 Comunque hai presente la rag… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Ha 80ma è sempre una, il sogno dei bambini, il simbolo della bontà che vince sulla cattiveria. A dire il vero dine avrebbe anche di più, la prima edizione della fiaba creata dai fratelli Grimm è addirittura del 1812, ma 80 sono glitrascorsi da quando Walt Disney la portò sul grande schermo in quello che è il primo film di animazione realizzato a colori della storia del cinema. Film che regalò alla fanciulla perseguitata dalla strega cattiva Grimilde una popolarità globale immensa. «Snow White and the Seven Dwarfs», cioè «e i sette nani» viene proiettato in anteprima al Carthay Circle Theatre di Los Angelese il 21 dicembre 1937, ma ha dovuto aspettare il 4 febbraio 1938 per essere distribuito negli Stati uniti tutti. Nella sua storia ha incassato più di 935 milioni di dollari. Roba che potrebbe spaventare ...