Serie A - il Sassuolo fa festa al 90'. Solo un pari per la Fiorentina. Crotone-Chievo 1-0 - Benevento ancora ko : TORINO - Il gol di Alessandro Matri al 90' fa respirare il Sassuolo: l'attaccante decide la sfida contro la Samp e permette alla squadra di Iachini di conquistare la seconda vittoria di fila. Politano ...

Serie A - la Juventus rischia : 2-1 al Benevento. Napoli fermato dal Chievo - vola la Roma : La Juventus batte la Cenerentola Benevento , ma che fatica. Il Napol i frena a Verona contro il Chievo (0-0) mentre la Roma non si ferma più e passa 4-2 sul campo della Fiorentina . La gara più ...

Juve - che fatica col Benevento Il Napoli fermato dal Chievo Roma ok - Inter-Torino 1-1 : a sorpresa segna Ciciretti su punizione. Valanga di occasioni fallite nel primo tempo poi nella ripresa ci pensano Higuain e Cuadrado

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Juventus-Benevento 2-1 - Cuadrado raddoppia - Fiorentina-Roma 2-4 - poker di Perotti - Chievo-Napoli 0-0 - i risultati finali : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-TORINO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Juventus-Benevento 2-1 - Cuadrado raddoppia - Fiorentina-Roma 2-4 - poker di Perotti - Chievo-Napoli 0-0 - ultimi minuti di partita : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-TORINO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Juventus-Benevento 2-1 - Cuadrado raddoppia - Fiorentina-Roma 2-3 - Manolas sigla il tris - Chievo-Napoli 0-0 : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-TORINO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Juventus-Benevento 1-1 - Higuain risponde a Ciciretti - Fiorentina-Roma 2-3 - Manolas sigla il tris - Chievo-Napoli 0-0 : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-TORINO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Clamoroso a Torino : Juventus-Benevento 0-1!!! Ciciretti a segno - Fiorentina-Roma 2-2 - Chievo-Napoli 0-0 - riprendono i secondi tempi : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-Torino Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Clamoroso a Torino : Juventus-Benevento 0-1!!! Ciciretti a segno - Fiorentina-Roma 2-2 - Chievo-Napoli 0-0 - primi tempi terminati : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-Torino Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Clamoroso a Torino : Juventus-Benevento 0-1!!! Ciciretti a segno - Fiorentina-Roma 2-2 - Chievo-Napoli 0-0 - Lazio-Udinese a rischio rinvio : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-Torino Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Clamoroso a Torino : Juventus-Benevento 0-1!!! Ciciretti a segno - Fiorentina-Roma 1-2 con doppietta di Gerson! - Chievo-Napoli 0-0 - Lazio-Udinese a rischio rinvio : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-Torino Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Clamoroso a Torino : Juventus-Benevento 0-1!!! Ciciretti a segno - Fiorentina-Roma 1-1 - Chievo-Napoli 0-0 - non si gioca tra Lazio-Udinese per pioggia : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-Torino Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Juventus-Benevento 0-0 - Fiorentina-Roma 1-1 e Chievo-Napoli 0-0 - Cagliari Verona 0-1 - rigore fallito dai sardi : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-TORINO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Juventus-Benevento 0-0 - Fiorentina-Roma 0-1 e Chievo-Napoli 0-0 - Verona in vantaggio a Cagliari : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-TORINO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...