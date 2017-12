Benedetta Parodi fuori da Domenica In? Ecco svelati i motivi : Il ritorno in televisione delle sorelle Parodi, Cristina e Benedetta, al timone del programma Domenicale Domenica In, non ha riscosso molti successi. Il grosso flop di Domenica In e le possibili conseguenze sulla conduzione I risultati sono sempre stati alquanto deprimenti, soprattutto, se paragonati a quelli ottenuti dal programma antagonista in onda sempre allo stesso orario ma sulla rete televisiva opposta, ovvero Domenica Live condotto da ...

Junior Bake Off Italia 3 - prima puntata 22 dicembre - Katia Follesa prende il posto di Benedetta Parodi - info streaming : ... attraverso differenti device e in modalità gratuita on demand, tutti gli episodi e le ricette di Bake Off Italia, in un canale completamente dedicato ed in streaming. Il programma sarà disponibile ...

Benedetta Parodi via dal programma? Scontro a Domenica in per le sorelle Parodi : il gossip di Chi : Benedetta Parodi via dal programma? Scontro a Domenica in per le sorelle Parodi: il gossip di Chi. Benedetta Parodi potrebbe presto andare via da Domenica in . La sorella di Cristina Parodi è infatti ...

Caterina Balivo a Domenica In? Cristina e Benedetta Parodi tremano : Domenica In, Caterina Balivo nuova conduttrice? Le sorelle Parodi presto sostituite? Domenica In continua a perdere ascolti. L’arrivo di Cristina e Benedetta Parodi, che hanno completamente stravolto la formula del format, non ha giovato al programma. Tanto che la Rai, secondo un gossip riportato dal settimanale Oggi, starebbe già pensando ad una sostituta. Sostituta da […] L'articolo Caterina Balivo a Domenica In? Cristina e ...

Sorelle Parodi - Domenica In : Benedetta dice addio alla diretta - mandano in onda le registrazioni : Puntata dopo puntata, il ruolo di Benedetta Parodi a Domenica in ha subito un ridimensionamento sempre più marcato. Tanto che, nell'ultima puntata, le hanno tolto la diretta. Nel senso che mentre la ...

Domenica In - ecco le novità nella puntata di oggi : le anticipazioni di Valerio Scanu ma ecco cosa ha fatto Benedetta Parodi : Una Benedetta Parodi decisamente ridimensionata? Così sembrerebbe, a giudicare dall'appuntamento odierno di 'Domenica In', in una giornata potenzialmente favorevole per la (temporanea) sospensione ...

Anna Falchi/ Dalla storia Biaggi al caos molestie : oggi cucina in casa con Benedetta Parodi (Domenica In) : Anna Falchi oggi ospite a Domenica In: Dalla storia con Max Biaggi al caso molestie e le dichiarazioni su Weinstein e Brizzi. Cucinerà in casa con Benedetta Parodi(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 13:42:00 GMT)

Vincitore Bake Off Italia 2017 : Benedetta Parodi lascia il programma? Video : Grande attesa per la finalissima di Bake off Italia 2017 trasmessa questa sera in prime time dalle 21.10 su RealTime. Il cooking talent dedicato agli aspiranti pasticceri Italiani è giunto alla conclusione dopo una stagione da record affidata come sempre nelle mani di Benedetta Parodi, che in questi ultimi mesi è apparsa anche su Raiuno al timone di Domenica In con sua sorella Cristina Parodi. [Video] Benedetta Parodi lascia la conduzione di ...

Bake Off Italia 5 – Finale del 01/12/2017 – Con Benedetta Parodi su Real Time. : Tre, due, uno, dolci in forno! Questo è il motto di Bake off Italia, il talent show culinario di Real Time (canale 31 DTT/131 Sky), di cui questa sera andrà in onda la Finale della sua quinta stagione. Benedetta Parodi, ormai volto di punta del canale più importante targato Discovery Italia, è ancora una volta alla guida della sfida più dolce della TV Italiana, che quest’anno vedrà in […] L'articolo Bake Off Italia 5 – Finale ...