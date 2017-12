LIVE Italia-Svezia - ritorno playoff Mondiali 2018 in DIRETTA : gli azzurri per il riBALTOne a San Siro! Serve vincere per la gloria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ritorno dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2018. L’Italia si gioca il tutto per tutto: gli azzurri devono rimontare la sconfitta per 1-0 patita a Stoccolma se vorranno disputare la prossima rassegna iridata altrimenti rimarremo a casa come successo soltanto nel 1958. I ragazzi di Giampiero Ventura scenderanno in campo per evitare la catastrofe, il disonore, la vergogna e per ...