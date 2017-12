Gli affari vanno bene - l' Azienda raddoppia la tredicesima a oltre 500 dipendenti : L'azienda registra utili di un anno da record e premia i dipendenti con due tredicesime. Succede nel torinese, alla Spea di Volpiano, azienda leader nel settore dei macchinari industriali per il collaudo...

