Ascolti TV | Domenica 24 dicembre 2017 : Gerry Scotti Su Rai1 la Santa Messa di Natale, celebrata da Papa Francesco ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il Concerto di Natale ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Rai2 Frozen – Il Regno del Ghiaccio catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 il classico Una Poltrona per Due ha intrattenuto .000 spettatori con l’% ...

La Cuccarini su Domenica In : 'Quando conducevo io c'erano grandi Ascolti' : Intervistata dalla rivista di Fan Page, Lorella Cuccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul grande successo delle puntate condotte a Domenica In. Le sue trasmissioni televisive sono fatte d'intrattenimento, di divertimento e di pillole di gossip che tralasciano i fatti di cronaca nera, di cui la conduttrice è sempre rimasta contraria. Nonostante ciò, i suoi programmi hanno sempre riscontrato un grande successo ed un consistente numero ...

Sorelle Parodi - Lorella Cuccarini su Domenica In : 'Quando conducevo io grandi Ascolti senza cronaca nera' : I suoi programmi erano fatti di 'gioco e intrattenimento', lei è sempre stata contraria alla cronaca nera, eppure il successo era assicurato. 'Ancora oggi le mie Domenica In restano tra le più ...

"Domenica In" non sfonda negli Ascolti : Un altro flop per Cristina e Benedetta Parodi a Domenica In . Le due sorelle, conduttrici del contenitore della domenica pomeriggio di Rai Uno, non riescono a sfondare nello share nonostante l'assenza ...

Ascolti TV | Domenica 17 dicembre 2017. Che Tempo Che Fa 15.5%-14.5% - Victoria 10.8%. Record per Le Iene (15.1%). Domenica In 14.4% : Che Tempo Che Fa - Fazio e Clerici Su Rai1 Che Tempo Che Fa - in onda dalle 20.38 alle 22.56 – ha conquistato 3.906.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – in onda dalle 23 alle 0.17 – ha ottenuto 2.321.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’esordio della serie inglese Victoria ha raccolto davanti al video 2.372.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha ...

Ascolti TV | Domenica 17 dicembre 2017 : Che Tempo Che Fa - Fazio e Clerici Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’esordio della serie inglese Victoria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto .000 spettatori con ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Victoria | Auditel domenica 17 dicembre 2017 : Ascolti tv ieri, domenica 17 dicembre 2017. ‘Che tempo che fa’, consueto appuntamento con Fabio Fazio su Rai Uno o la nuova fiction ‘Victoria‘ su Canale 5? Scopriamo assieme quale canale ha trionfato ieri sera negli Ascolti tv. Ascolti tv ieri, 17 dicembre **Ascolti disponibili a partire dalle ore 10.15 circa** Rai 1 – “Che tempo che fa”. Gli ospiti di Fabio Fazio di ieri sera hanno contribuito, con le ...

Fabrizio Del Noce : "I programmi di successo di Raiuno sono miei. Con gli Ascolti di Domenica In mi appendevano al cavallo" : Una vita da pensionato in Portogallo, dove si pagano meno tasse rispetto all’Italia, ma un occhio sempre rivolto alla tv del Belpaese. Fabrizio Del Noce è tornato a parlare a Piazzapulita, rompendo un silenzio lungo anni dopo la fine dell’esperienza da direttore di Rai Fiction.Precedentemente, l’ex inviato del Tg1 era stato direttore del primo canale di Stato dal 2002 al 2008, coprendo quasi in pieno la seconda esperienza al Governo di ...

Ascolti TV | Domenica 10 dicembre 2017. Chiude in bellezza Rosy Abate (20.9%) - Fazio 14.6%-13%. Non è L’Arena 6%. Domenica In 14.4% : Rosy Abate Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.978.000 spettatori pari al 14.6% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.272.000 spettatori pari al 13% di share (qui il bacio di Filippa a Fabio Fazio). Su Canale 5 l’ultima puntata di Rosy Abate – La Serie – in onda dalle 21.26 alle 23.35 – ha raccolto davanti al video 5.291.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Ascolti tv domenica 10 dicembre 2017 : Prime Time Che Tempo Che Fa (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. NCIS ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Il film Saving Mr. Banks ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Rosy Abate, quinta e ultima puntata (live), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Le Iene Show, ancora senza Nadia Toffa, ha registrato nella presentazione .000, share % e nel programma .000 ...

Ascolti TV | Domenica 10 dicembre 2017 : Rosy Abate Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Bull .000 (%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto .000 spettatori con ...

Domenica In - un altro flop : gli Ascolti vanno a picco : Ancora una volta è record negativo per Domenica In e le sorelle Parodi. Benedetta e Cristina restano inchiodate al muro del 10 per cento di share e dopo questa ultima puntata fanno registrare nuovamente il loro record negativo. Il contenitore pomeridiano della Domenica di Rai Uno ha fatto registrare un altro record negativo al 10,7 per cento. Un tracollo che di fatto segnala come i cambiamenti apportati all'interno del programma di fatto ...