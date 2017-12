Technogym - gli allenamenti compatibili con Apple Watch : Calorie attive e totali, distanza, velocità, piani saliti, inclinazione e passo. Questi e altri dati non comunicati in precedenza verranno perfettamente sincronizzati da Technogym e Apple Watch durante l’allenamento. LEGGI ANCHEApple Watch Nike+: il coach (personale) da polso Questa nuova evoluzione dei prodotti per l’allenamento cardiovascolare permetterà agli utenti Apple Watch un monitoraggio ancora più approfondito da ...

Salute : in futuro l’Apple Watch potrebbe fare anche l’elettrocardiogramma : Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg Apple starebbe sviluppando per i suoi Apple Watch di prossima generazione un sensore biometrico per il monitoraggio continuo di elettrocardiogramma. L’Apple Watch 3 è già dotato di sensore per monitorare la frequenza cardiaca di chi lo indossa, ma il modulo in fase di sviluppo sarebbe ancora più avanzato e potrebbe aiutare a rilevare disturbi cardiaci anche gravi. Apple starebbe già effettuando ...

Le spedizioni Apple Watch 3 aumenteranno del 20% nel 2018 - : Apple Watch 3 è il primo ad offrire anche un modello dotato di connettività LTE per effettuare alcune operazioni anche senza un iPhone abbinato, come per esempio riprodurre musica in streaming da ...

Programma Riuso e Riciclo di Apple Watch : Per un Apple Watch Sport di prima generazione in buone condizioni in normali condizioni di usura e deterioramento, Apple offre una carta regalo da 50$, l'ammontare più basso previsto; per un Apple ...

Il fitness al centro di quattro nuovi spot di Apple Watch serie 3 : Non solo attività fisica ma anche tante nuove funzionalità, come lo streaming di brani musicali direttamente dal nostro wearable che grazie al modulo LTE integrato consente al dispositivo di restare ...

La quota di mercato dell'Apple Watch è diminuita in estate - colpa dei rumor : L'Apple Watch è stato lo smartWatch più venduto al mondo nel terzo trimestre del 2017, anche se la quota di mercato si è abbassata durante l'estate. Secondo i dati pubblicati da IDC , nel secondo trimestre del 2017 l' Apple Watch ha rappresentato poco ...

Apple Watch 3 - una prova di polso : L'ultima cosa che possiamo segnalare a livello estetico (ma, volendo, anche pratico ) è il nuovo cinturino denominato Sport Loop ; si tratta fondamentalmente di una versione sportiva della maglia ...

Apple prima nel mercato degli smartwatch - davanti a Xiaomi e Fitbit : Apple torna prima nel mercato dei dispositivi indossabili davanti a Xiaomi e a Fitbit: nel terzo trimestre 2017 l'Apple Watch è stato il più gettonato con 3,9 milioni di pezzi consegnati nel mondo. È quanto emerge dalle nuove stime della società Canalys per il settore che comprende smartwatch e braccialetti fitness. A parte il successo degli smartwatch, il mercato per complessivamente è ...

Apple Watch usato come strumento medico (Apnea notturna e ipertensione) : I ricercatori della University of California San Fransisco, in collaborazione con Cardiogram Inc., hanno condotto uno studio su 6115 partecipanti. Lo scopo era l’individuazione, tramite analisi dei dati ottenuti, di due malattie potenzialmente molto letali. Apnea notturna ed ipertensione Tramite l’app ed i sensori dell’Apple Watch, sono riusciti ad individuare queste due malattie con un alto grado di accuratezza. Lo smartWatch, ...

Apple e Nike di nuovo insieme per il Watch Serie 3 Midnight Fog : Con l’imminente lancio delle nuove Air VaporMax da running, Apple e Nike hanno annunciato una nuova partnership. Il Watch Series 3 è chiamato Midnight Fog e dovrebbe essere lanciato sul mercato poco prima delle scarpe. Lo smartWatch sarà in vendita da oggi 14 novembre ad un prezzo di 400$ sullo store della Nike. Per l’Italia non si conosce la disponibilità, ma difficilmente arriverà con la funzionalità LTE anche da noi. Un Apple ...

Apple Watch 3 - fino a 7 ore di riproduzione musicale in streaming su rete LTE : Nel caso in cui si desideri avviare un nuovo workout (facendo uso anche delle funzionalità GPS dello smartWatch) e godersi in streaming la propria musica, l'autonomia scenderà sensibilmente ...

Stand dock per Apple Watch : quale comprare : Uno Stand dock è un oggetto molto utile se vogliamo poggiare il nostro Apple Watch sulla nostra scrivania senza farlo sfigurare. Inoltre molti Stand permettono anche la ricarica dello smartWatch, oltre ovviamente a dare un tocco di stile in più alla nostra scrivania. Ormai il mercato è letteralmente pieno di Stand dock per dispositivi di qualsiasi tipo. È diventato difficile trovare un accessorio che si adatti alle proprie esigenze e ai propri ...