Anticipazioni spagnole Il Segreto : Candela è viva e torna con suo figlio : Dopo la ricomparsa di Severo, faranno ritorno nelle puntate de Il Segreto, dando una nuova gioia ai fan della soap, Candela con suo figlio Carmelo, non sono morti e ritorneranno in nuove avvincenti puntate. Ecco le Anticipazioni della prossima novità e quando accadranno questi nuovi fatti: la coppia sarà felice? Anticipazioni su 'il ritorno di Candela' Nelle nuove puntate della soap Il Segreto, la povera Candela è stata costretta a fingersi ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : la fine di Venancia : La pace e la tranquillità non esistono a Puente Viejo e quindi nella soap Il Segreto. Questa volta toccherà ad una malvagia donna a lasciare questo mondo in tragiche e misteriose circostanze. Sto parlando di Venancia, madre del primo marito di Candela. Severo sta impazzendo di dolore Candela ha perso la vita, per salvare il piccolo Carmelito, che però non si trova. Severo sta impazzendo per il dolore, dalla Spagna inoltre stanno arrivando ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : la piccola Belen accolta dai Dos Casas : Per gli inizi del prossimo anno faremo la conoscenza della piccola Belen, figlia del crudele Nestor.

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : Carmelo complice di Venancia? : Il Segreto, nuove anticipazioni spagnole. Abbiamo visto Candela morire per salvare il figlio Carmelito, che Venancia aveva posto sulle rotaie. Il treno impietoso ha ucciso la coraggiosa madre, che ha perso la vita, sarà una finta la sua morte, la rivedremo a Puente Viejo? Chi è Venancia? Quante domande ci ha lasciato questo triste evento, oltre alla speranza di rivedere la pasticcera nel paesino iberico. Un dubbio però tormenta, Carmelo è ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole - Francisca distrugge Julieta - è guerra Video : anticipazioni spagnole #Il Segreto da incubo, quelle che arrivano dalla rete ufficiale Antena 3. Dopo la recente morte di Candela, che ha addolorato tutta Puente Viejo e gettato Severo nella più cupa disperazione, Francisca si sfrega le mani, certa che è giunto il momento di agire e di distruggere per sempre la vita della sua nuova, odiatissima nemica. Che cosa avra' in mente? E come mai nutre tutto questo astio nei suoi confronti? Il Segreto, ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : Teresa Sierra torna libera : Nuove anticipazioni provenienti dalla spagna riguardanti la soap una Vita. Teresa, grande amica di Cayetana, che le ha carpito il nome e i beni, tornerà in libertà. Durante il ricovero della donna di cui era tutrice, un incidente in collegio, l’ha fatta arrestare e condotta in prigione. Le anticipazioni sulle puntate spagnole di Una Vita, che in Italia verranno trasmesse nel 2018, mostrano che ciò avverrà grazie a Fernando Mondragon. Una ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Victor tradisce Maria Luisa : anticipazioni spagnole Una Vita: Victor tradisce Maria Luisa con Elvira Attraverso le puntate spagnole di Una Vita sappiamo che Victor e Maria Luisa affrontano una dura crisi. Il cioccolatiere di Acacias 38 e la figlia di Ramon iniziano ad avere dei grossi problemi, quando il primo decide di trasferirsi a Parigi per raggiungere Leandro e […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Victor tradisce Maria Luisa proviene da Gossip e Tv.

Candela muore davvero - il segreto della sua tragica fine : Anticipazioni spagnole : Candela muore davvero al segreto! Tutti pensavano che la pasticciera avrebbe avuto una vita felice insieme a Severo e Carmelito, e invece il futuro sarà crudele, non lascerà vie di scampo e Candela verrà costretta a fare un gesto scioccante. Cosa succederà a Candela del segreto? Morirà per salvare Carmelito, quel figlio a lungo desiderato e avuto con Severo. Il ricco imprenditore si sentirà d'improvviso povero: non avrà più al suo fianco quella ...

Una vita - Anticipazioni puntate spagnole : una nuova rivale per Teresa : Le anticipazioni Una vita, sulle puntate spagnole, mostrano nuovi problemi per la coppia formata da Teresa e Mauro. Non bastavano quelli già avuti in precedenza, ora una nuova rivale per la maestrina è Sara. La giovane, che come sappiamo era scomparsa misteriosamente dalla cioccolateria, sarà molto vicina a San Emeterio e diventerà un pericolo per Teresa. anticipazioni spagna Una vita La coppia composta da Teresa e Mauro, come mostrano le ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : Severo saluta Candela per l’ultima volta : anticipazioni spagnole soap il Segreto, il saluto di Severo a Candela Come sappiamo Candela è morta, per salvare Carmelito. Entrambi sono finiti sotto un treno che stava arrivando a grande velocità. Venancia l’aveva rapito e quindi avvisata la moglie di Severo. Il Santacruz le dirà addio un’altra volta, l’ultima, in un modo molto straziante. Spoiler spagnoli mostrano che Julieta sarà chiesta in matrimonio e lo confesserà ad ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : gli imbrogli di Nazaria e Francisca : Trame Spagna Il Segreto. Nazaria Gostoriza, come sappiamo, ha sposato Mauricio Godoy con la benedizione della matrona. Recentemente abbiamo assistito al dolore della povera Fe’ che avrà altresì delle brutte sorprese. La Montenegro aveva organizzato il matrimonio per procura, presentando la sposa del fido capomastro come sua parente. Ne scopriremo delle belle in proposito. anticipazioni spagnole Il Segreto Mentre in Italia abbiamo assistito ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole - Candela muore e Severo pensa al suicidio Video : La morte di Candela ne #Il Segreto ha scioccato i telespettatori iberici, che di certo non si sarebbero mai aspettati un finale così tragico ed ingiusto per uno dei personaggi principali della fortunatissima soap opera Il Segreto di Puente Viejo. Un destino ingiusto per una donna dall'animo forte che è stata capace di superare immani tragedie, dalla morte violenta del primo marito Tristan, all'umiliazione di fingersi morta insieme a Carmelito ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole - Francisca smascherata? Puntata 1667 Video : Eccoci con le anticipazioni del Segreto, che hanno appena visto la morte di Candela nelle trame spagnole. Vi avevamo lasciato in sospeso riguardo l'ennesima malefatta della Montenegro ai danni di Julieta: come andra' a finire? Attenzione, perché stavolta la donna più potente di Puente Viejo potrebbe pagarla davvero cara. Di to i dettagli. Il Segreto puntate spagnole: Francisca è all'oscuro della verita', perché? Che cosa non sa Francisca? Perché ...