(Di lunedì 25 dicembre 2017) Non è una delle più fortidel mondo, però è una delle più famose,senella serie B finlandese e per vederlare bisogna raggiungere il circolo polare artico. Famosa, a dire il vero, più per il nume protettore,in persona, che per i risultati calcistici. La serie A è ancora un miraggio per l’Fc Santa Claus, cioè la «Football Club», nonostante, si presume, molti tifosi l’abbiano chiesta in regalo nella letterina di. Un club comunque che non ha l’età del, la cui ispirazione pare sia San Nicola, vescovo di Myra e protettore di Bari, vissuto tra l’anno 270 e l’anno 343, ma molto più giovane. É nato infatti nel 1993, quest’anno ha fatto quindi 25 anni, ed è il risultato della fusione tra il Rovaniemen Reipas e Rovaniemen Lappi football club, due ...