Dal prossimo gennaio Eric Schmidt non sarà più presidente del consiglio di amministrazione di Alphabet : Alphabet, la società creata nel 2015 per gestire le attività di Google, ha annunciato che dal prossimo gennaio Eric Schmidt non sarà più presidente del consiglio di amministrazione della società: rimarrà nel consiglio e avrà un ruolo di consulente tecnico.