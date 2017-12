Alda D’Eusanio | età | marito | carriera | vita privata e altre curiosità

Alda D’Eusanio all’Isola dei famosi : Alda D’Eusanio dichiara: «Oggi sono in grado di lavorare, fino a poco tempo fa no. Ora sto meglio, ma cinque emorragie cerebrali non passano senza lasciare il segno. Ho perso parte della memoria cognitiva e caratterialmente sono cambiata pur restando testarda e coraggiosa. Dopo il coma, non avevo più voglia di fare tv. Devo a Piero Chiambretti il fatto di avermi fatto tornare l’entusiasmo. “Provo una puntata, non so e sono in grado, ...

Alda D’Eusanio / Dopo il coma la rinascita : da Matrix Chiambretti ad opinionista all’Isola dei Famosi 2018? : Alda D'Eusanio si racconta Dopo il terribile incidente e il coma, ecco cosa è successo Dopo tra la Rai, il ritorno in televisione e il possibile nuovo ruolo all'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 17:07:00 GMT)

Alda D’Eusanio in piazza per il biotestamento : “Cattolici - quando il Padre eterno chiama dovete andare” : “Lo dico da cattolica ai cattolici: quando il Padre eterno ti chiama, tu devi andare”. C’è anche Alda D’Eusanio in piazza davanti a Montecitorio insieme all’associazione Luca Coscioni per chiedere l’approvazione della legge sul testamento biologico, mentre dal palazzo arriva la notizia del rinvio della riunione dei capigruppo che avrebbe dovuto decidere la calendarizzazione dei lavori del Senato di dicembre e ...