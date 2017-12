Ancona - anziano Aggredito con lacido : è in gravissime condizioni : E' ricoverato in gravissime condizioni un 60enne di Castelfidardo (Ancona) che alla vigilia di Natale è stato aggredito in casa sua da uno sconosciuto che gli ha gettato addosso dell'acido. La vittima,...

Controllore Atac Aggredito con una testata - caccia all'uomo a Ostia : Ancora un episodio di violenza ad Ostia. La vittima, stavolta, è un autista dell’Atac, l’azienda dei trasporti capitolina, che nel pomeriggio di ieri è stato colpito con una testata da un quarantenne di cui non si conosce ancora l’identità.Secondo Il Messaggero, che per primo ha riportato la notizia, l’aggressione è avvenuta intorno alle 17 alla fermata Lido Centro. L’uomo, un “italiano ...

Striscia la Notizia - Brumotti Aggredito : «Spari e minacce di morte contro la troupe» : Vittorio Brumotti aggredito a Roma Due colpi di pistola, le minacce di morte, il lancio di un mattone che ha ferito un cameraman: Vittorio Brumotti e la sua troupe se la sono vista bruttissima. L’inviato di Striscia la Notizia e gli operatori tv che lo accompagnavano sono stati aggrediti lo scorso sabato pomeriggio a Roma durante un’inchiesta sulla droga. A darne Notizia è stata la redazione del tg satirico di Canale5, che ha anche ...

Vigilante Mc Donald's accoltellato/ Milano - Aggredito per “vendetta” da nordafricani : è in gravi condizioni : Milano, Vigilante Mc Donald's accoltellato: aggredito per “vendetta” da nordafricani, è in gravi condizioni. Le ultime notizie sull'addetto alla sicurezza ferito ieri sera(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 18:00:00 GMT)

Striscia la notizia - Vittorio Brumotti Aggredito a Roma con colpi di pistola : Due colpi di pistola, il lancio di un mattone che ha ferito un cameraman e minacce di morte contro Vittorio Brumotti e la sua troupe. L‘ennesima aggressione ai danni dell’inviato è avvenuta oggi pomeriggio, sabato 2 dicembre, a Roma durante un’inchiesta sulla droga. L’inviato di Striscia la notizia si trovava nel quartiere San Basilio (via Carlo Tranfo, angolo con via Luigi Gigliotti) per documentare lo spaccio di sostanze ...

Vittorio Brumotti Aggredito/ Video - Striscia la Notizia : Bologna - spacciatori contro la troupe : Vittorio Brumotti: nuova aggressione nel parco della Montagnola a Bologna durante l'inchiesta sullo spaccio di droga. Botte e telecamere rotte, il racconto dell'inviato.(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 19:42:00 GMT)

Giornalista Aggredito ad Ostia - arrestata una seconda persona - : Dopo Roberto Spada, per i fatti dello scorso 7 novembre, è stato fermato un cittadino uruguaiano di 38 anni. Anche a lui la Procura contesta l'aggravante mafiosa. Era presente durante la testata a ...

Vicenza - frate di 90 anni Aggredito fuori dal convento per 100 euro : è in ospedale : Un frate di 90 anni aggredito a scopo di rapina e ora in ospedale. Germano Contardo, in servizio pastorale nel convento di Santa Maria del Cengio di Isola Vicentina (Vicenza) è stato assalito da due ...