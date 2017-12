'Aggredito con l acido' - ma era acqua bollente un uomo ustionato a Castelfidardo : Appena arrivato al pronto soccorso aveva denunciato un'aggressione con l'acido ma era acqua bollente. Restano comunque da chiarire movente e modalità dell'aggressione avvenuta il pomeriggio di ieri a ...

Apre la porta di casa e viene Aggredito con l'acqua bollente : movente ignoto - caccia all'uomo : Un uomo di 60 è stato aggredito con dell'acqua bollente a Castelfidardo. Il responsabile è fuggito e ancora ricercato. La vittima aveva detto di essere stato aggredito con l'acido: ha riportato ...

Uomo Aggredito con acido a Castelfidardo : (ANSA) - Castelfidardo (ANCONA), 25 DIC - Aggressione con l'acido a Castelfidardo (Ancona). Un sessantenne è stato colpito alla testa e poi cosparso di una sostanza urticante da un Uomo che non è ...

Castelfidardo - sessantenne Aggredito con acqua bollente. È caccia all'uomo : Castelfidardo - Aggressione choc. Un sessantenne è stato colpito alla testa e poi cosparso di acqua bollente da un uomo che non è stato in grado di identificare e che poi è...

Castelfidardo - Aggredito con acqua bollente : è in gravi condizioni | : Non era acido, come aveva denunciato la vittima al 118, ma acqua bollente quella che qualcuno ha gettato addosso a un 60enne. Secondo i carabinieri si tratterebbe di una lite in ambito domestico, ...

Ancona - anziano Aggredito con acqua bollente : non rischia vita : Un 60enne di Castelfidardo (Ancona) è stato aggredito che alla vigilia di Natale in casa sua da uno sconosciuto che gli ha gettato addosso dell'acqua bollente. Inizialmente si era diffusa la voce che ...

Uomo Aggredito con acido a Castelfidardo : Castelfidardo (ANCONA), 25 DIC - Aggressione con l'acido a Castelfidardo (Ancona). Un sessantenne è stato colpito alla testa e poi cosparso di una sostanza urticante da un Uomo che non è stato in ...

Aggredito con l'acido sul portone di casa a Castelfidardo : gravissimo : Aggressione con l'acido a Castelfidardo (An). Un sessantenne è stato colpito alla testa e poi cosparso di acido da un uomo che non è stato in grado di identificare e che poi è fuggito. Sembra che la ...

Ancona - anziano Aggredito con lacido : è in gravissime condizioni : E' ricoverato in gravissime condizioni un 60enne di Castelfidardo (Ancona) che alla vigilia di Natale è stato aggredito in casa sua da uno sconosciuto che gli ha gettato addosso dell'acido. La vittima,...

Uomo Aggredito con l’acido a Castelfidardo : è in gravi condizioni : È ricoverato in gravi condizioni un 60enne aggredito con l’acido a Castelfidardo, in provincia di Ancona. È stato colpito alla testa e poi cosparso di acido da un Uomo che non è stato in grado di identificare e che poi è fuggito. ...

Aggredito in casa e cosparso di acido : è in gravissime condizioni. A Castefidardo è caccia all'uomo : Un sessantenne stato colpito alla testa e poi cosparso di acido da un uomo che non è stato in grado di identificare e che poi è fuggito. Sembra che la vittima abbia aperto la porta all'aggressore, in una casa al piano terra nel centro storico del paese in provincia di Ancona

Aggredito con acido a Castelfidardo : 9.00 Aggressione con l'acido a Castelfidardo (An). Un sessantenne è stato colpito alla testa e poi cosparso di acido da un uomo che non è stato in grado di identificare e che poi è fuggito. Sembra che la vittima abbia aperto la porta di casa all'aggressore, in una casa al piano terra nel centro storico. Il 60enne è stato soccorso dalla Croce Verde e trasportato all'ospedale di Torrette in gravissime condizioni. Indagano i carabinieri che ...

Aggredito con l'acido - un uomo in condizioni gravissime a Castelfidardo : Un sessantenne è stato colpito alla testa e poi cosparso di acido da un uomo che non è stato in grado di identificare e che poi è fuggito. E' successo a Castelfidardo (Ancona). Sembra che la vittima ...

Sessantenne Aggredito con acido nell'Anconetano : è gravissimo - : E' successo nel pomeriggio di domenica 24 dicembre a Castelfidardo. La vittima non sarebbe riuscita ad identificare l'assalitore che lo ha anche colpito