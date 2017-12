A settembre boom di nascite | 9 mesi dopo il Natale

Fca - a settembre utili boom : +50% : Marchionne fiducioso: 'I target al 2018 sono raggiungibili'. Tre nuovi modelli per gli Usa Risultati record per Fiat Chrysler Automobiles nel terzo trimestre. L'utile netto è di 910 milioni di euro, ...

Volkswagen Group fa il boom a settembre : oltre 1 mln auto vendute - mai così in un mese : BERLINO - Record di vendite per Volkswagen: per la prima volta, a settembre, il colosso dell' auto tedesca ha consegnato in un solo mese oltre 1 milione di veicoli. Le vendite, che sono...