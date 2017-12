A NATALE/ Gesù strappa dal nostro cuore il "già saputo" : Israele è un popolo "ostinato" che ha fatto rientrare il la novità di Dio nei limiti della ragione. Ma Gesù viene e cambia tutto. La promessa si compie oggi, per tutti noi. IGNACIO CARBAJOSA(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 06:00:00 GMT)LETTURE/ Dio e uomo, un "patto" non alla pari, di M. MoraniABRAMO/ il primo uomo che ha dato del "tu" al destino, di I. Carbajosa

Papa Francesco - vigilia di NATALE per i migranti. "E' Gesù a darci la cittadinanza" : Roma, 24 dicembre 2017 - E' Gesù "a darci il diritto di cittadinanza". Risuonano forti le parole di Papa Francesco nella notte di Natale . Un'omelia dal sapore politico perché pronunciata nei giorni ...

SANTA MESSA VIGILIA DI NATALE/ Diretta streaming video - Papa Francesco sui migranti : Gesù dà la cittadinanza : SANTA MESSA VIGILIA di NATALE, Diretta streaming video e tv: Papa Francesco celebra in San Pietro la Natività di Gesù Cristo. Il commento al vangelo e il "paradosso" di Dio(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 22:41:00 GMT)

AUGURI DI BUON NATALE 2017/ Vigilia - buone feste! Frasi e gif immagini : Gesù bambino 3.0 : Vigilia di NATALE: gli AUGURI di BUONe feste per la notte più magica dell'anno. Le Frasi per sentirsi vicini con amici e parenti. E menu dedicati nella piena tradizione italiana(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 14:30:00 GMT)

NATALE : la controversa data di nascita di Gesù : E’ ormai pensiero comune degli storici e degli studiosi che l’anno di nascita di Gesù Cristo non sia stato correttamente calcolato. Si parla di un errore fatto dal monaco Dionigi il piccolo, un monaco orientale vissuto tra il V e il VI secolo cui Bonifacio, capo dei notai pontifici (primicerio), chiese di studiare con attenzione l’annoso problema della data della Pasqua, il cui calcolo divideva, fin dal terzo secolo, la Chiesa di Roma da quella ...

Gesù era un alieno? Mauro Biglino risponde - l’intervista che non dovete leggere se siete credenti e non volete rovinarvi il NATALE : Questa intervista a Mauro Biglino dà il via a una serie di appuntamenti dedicati al mistero e “all’impossibile”. A tutto quello che è non convenzionale e comunemente potrebbe essere definito “new age”. Ci occuperemo anche di nuove credenze perché, come diceva Napoleone, “gli uomini possono fare a meno di un Dio ma non di una religione”. Le interviste sono finalizzate a far conoscere queste teorie, ...

NATALE - presepi che spariscono nelle scuole e canzoni senza Gesù. “Si fomenta intolleranza” - “No - una festa per tutti” : Non c’è pace per il Natale nelle scuole italiane. Se in Veneto il consiglio regionale ha approvato una mozione per finanziare dal prossimo anno i presepi fatti nelle scuole c’è anche chi pensa di bandire le tradizioni, le recite con nenie che fanno riferimento a Gesù o persino di evitare l’uso del sostantivo Natale per la festa pre-vacanze. A far scalpore è soprattutto il caso di Vallo della Lucania finito sotto i riflettori a seguito di una ...

La verità sul Natale? Gesù è uno dei tanti nati il 25 dicembre da una Vergine : La verità sul Natale? Gesù è uno dei tanti nati il 25 dicembre da una Vergine Per i cristiani di tutto il mondo il 25 dicembre è il giorno in cui è nato Gesù. Ma non tutti sanno che la stessa data riveste la stessa importanza per moltissime altre antiche religioni di tutto il mondo. Il 25 dicembre […]