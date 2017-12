Napoli - fermato il presunto aggressore del 17enne accoltellato : è caccia ai tre complici : Un 15enne ritenuto responsabile di tentato omicidio è stato fermato a Napoli per il ferimento del 17enne accoltellato lunedì alla gola ed in altre parti del corpo. Decisive sono state le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro giovane e le immagini di alcune telecamere

Napoli - fermato il presunto aggressore del 17enne accoltellato | Caccia ai complici : Un 15enne ritenuto responsabile di tentato omicidio è stato fermato a Napoli per il ferimento del 17enne accoltellato lunedì alla gola ed in altre parti del corpo. Decisive sono state le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro giovane e le immagini di alcune telecamere

Napoli - fermato un 15enne per l'accoltellamento del giovane Arturo. Polizia : "Non crediamo appartenga a un clan" : Un 15enne ritenuto responsabile di tentativo di omicidio è stato fermato dalla Polizia a Napoli nell'ambito delle indagini sul ferimento del 17enne accoltellato alla gola ed in altre parti del corpo lunedì scorso in Via Foria. Le indagini proseguono per individuare altri tre componenti della baby gang. Decisive sono state le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro giovane che era stato bloccato poco prima dal gruppo, le ...

Napoli - 17enne accoltellato : fermato quindicenne : Un fermo per l'agressione ad Arturo, il 17enne ferito con numerose coltellate alla gola e al torace lo scorso 18 dicembre il via Fiora a Napoli. Questa mattina gli uomini della Mobile partenopea hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni, su richiesta di quella Procura, nei confronti di un quindicenne ritenuto responsabile di tentato omicidio.Le indagini ...

17enne accoltellato a Napoli/ Arturo - video baby gang in azione : fermato 15enne - caccia ai complici : Napoli, 17enne accoltellato alla gola: video baby gang in azione contro Arturo. fermato un 15enne: è accusato di tentato omicidio. Ora si cercano i complici. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 12:01:00 GMT)

17enne accoltellato a Napoli : fermato un minorenne del 'branco' : Si tratta di un 15enne, ora accusato di concorso in tentato omicidio nei confronti dello studente Arturo 18 18 dicembre scorso. Era il palo della baby gang. Ricercati gli altri tre - Svolta nelle ...

Napoli - 17enne accoltellato da baby gang - fermato un 15enne : Roma, 24 dicembre 2017 - Svolte nelle indagini sul caso del 17enne ferito a Napoli lunedì scorso da una baby gang con numerose coltellate alla gola e in altre parti del corpo. La polizia ha fermato un ...

Napoli - svolta nelle indagini del 17enne accoltellato : fermato un giovane di 15 anni : svolta nelle indagini sull’aggressione di Arturo, il 17enne accoltellato a Napoli, in Via Foria, lo scorso 18 dicembre. Gli uomini della Squadra Mobile partenopea, coordinati da Luigi Rinella, hanno fermato un 15enne ritenuto responsabile di tentato omicidio. Gli investigatori sono ora sulle tracce degli altri componenti della baby gang. ...

Napoli - fermato quindicenne. 'Era nella baby gang che ha accoltellato Arturo - 17 anni' : Napoli Un ragazzo di 15 anni è stato fermato dalla polizia a Napoli con l'accusa di aver tentato di uccidere Arturo, il diciassettenne accoltellato lunedì 18 dicembre in via Foria. Le indagini ...

Napoli - ragazzino accoltellato : fermato 15enne : Napoli, 24 dic. (Adnkronos) - fermato uno degli autori del ferimento del 17enne accoltellato in via Foria, a Napoli, lo scorso 18 dicembre. Si tratta di un 15enne, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni su richiesta

Napoli - fermato il presunto aggressore del 17enne accoltellato : è un 15enne : Un 15enne è stato fermato dalla polizia a Napoli nell'ambito delle indagini sul ferimento del 17enne accoltellato lunedì alla gola e ad altre parti del corpo. Il giovane è accusato di tentato omicidio.

Fermato uno dei presunti aggressori del 17enne accoltellato a Napoli - : Il ragazzo ha 15 anni e farebbe parte della baby gang che lunedì scorso ha ferito un adolescente in via Foria. Decisive alcune testimonianze e le immagini delle telecamere. Le indagini proseguono per ...

Napoli - 17enne accoltellato : fermato il primo della baby gang : fermato uno degli autori del ferimento del 17enne accoltellato in via Foria, a Napoli, lo scorso 18 dicembre. Si tratta di un 15enne, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di ...

Napoli - fermato il presunto aggressore del 17enne accoltellato | Caccia ai tre complici : Un 15enne ritenuto responsabile di tentato omicidio è stato fermato a Napoli per il ferimento del 17enne accoltellato lunedì alla gola ed in altre parti del corpo. Decisive sono state le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro giovane e le immagini di alcune telecamere