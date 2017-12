Per Natale Simone Inzaghi ha chiesto la semifinale di Coppa Italia. Alla vigilia dei quarti di finale con la ...

Volley : Superlega - Earvin e Swan Ngapeth lasciano Modena? : MODENA- Non sono giorni facili in casa Azimut Modena, nonostante la vittoria di Perugia ed una posizione di classifica di altissimo livello. In questi giorni è scoppiato fragroroso il caso che vede ...

Niente prima serata per Teen Wolf 5 su Rai4 : annunciata la data ufficiale - ma le polemiche non mancano : Anche l'arrivo di Teen Wolf 5 su Rai4 è destinato a far discutere. La quinta stagione della serie MTV con Tyler Posey e Dylan O'Brien si prepara a sbarcare in chiaro quasi tre anni dopo la messa in onda americana e un primo passaggio su Fox di Sky in Italia. La programmazione di Teen Wolf 5 su Rai4 è stata annunciata nelle scorse ore, proprio alla vigilia di Natale, ma tutto è stato tranne che un regalo per il pubblico che attende da tempo i ...