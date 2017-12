Noi siamo certi, invece, che i molisani non abboccheranno all'amo nonostante le atroci difficoltà ...

Lazio - Inzaghi : "Prima la Fiorentina - poi l'Inter" : "In cmapo quella che per me è la squadra migliore. I rientri di Felipe Anderson e Wallace ci aiuteranno molto"

Christmas Day - New York-Philadelphia 98-103 LIVE : Primo tempo È di Joel Embiid il primo canestro della lunghissima giornata di Natale, aperto dalla partita tra Knicks e Sixers. Le squadre si scambiano canestri su canestri per cominciare la contesa, ...

Mondiali 2018 - Mutko lascia per sei mesi : ROMA - Il presidente della Federcalcio russa , Witali Mutko , uomo molto vicino al presidente Vladimir Putin, lascerà per sei mesi la carica , pur mantenendo la guida del Comitato organizzatore dei ...

Vittorio Cecchi Gori oggi è finito in ospedale : figli e moglie a Roma : Durante l'intervista rilasciata a Gomez, Vittorio aveva anche parlato di politica e Berlusconi , personaggio che ha avuto modo di incontrare e collaborare più volte. Chi è stato il miglior politico ...

Tremila euro a testa e altri regali ai lavoratori dalla loro azienda : "Lo meritano" : "Teniamo molto ai rapporti con i dipendenti e da sempre coltiviamo buone relazioni sindacali. Un'azienda è fatta di persone, che siano titolari e dipendenti: ci muoviamo tutti nella stessa direzione. ...

Trieste - i dieci quesiti senza risposta nel giallo del gioielliere ucciso : Perché dalla villa non è sparito nulla? E perché accanirsi con brutalità sulla vittima anziché fuggire? I tanti dettagli che non combaciano con l'ipotesi della rapina e chiamano in causa altre piste ...

Minaccia suicidio seminuda - salvata : TREZZO SULL'ADDA (MILANO), 25 DIC - Una donna di 30 anni è stata salvata dai carabinieri di Vimercate (Monza) mentre cercava di lanciarsi da un cornicione di una tettoia a Trezzo D'Adda (Milano), sul ...

Canzoni dai titoli 'identici' - i ragazzi dell'Istituto tumori sfidano Fedez : "Vieni a cantare con noi" : “Non sappiamo perché Fedez abbia scelto un titolo uguale al nostro, ma noi lo interpretiamo come una sfida. Fedez è un idolo per noi ragazzi e quindi accettiamo...

Traffico Roma del 25-12-2017 ore 20 : 25 : In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 25-12-2017 ore 20:25 su Roma Daily News.

Tiziano Ferro fa gli auguri ai fan e canta Ed Sheeran dalla sua camera da letto Video : auguri davvero speciali per i fan di Tiziano Ferro che dalla sua camera di Latina ha deciso di dedicare un Buon Natale social. Quest'anno ha fatto scegliere ai fan la canzone per il Natale. E loro ...

Serie A - Natale al lavoro per Milan - Lazio e Fiorentina. Ma i sorrisi non mancano : Milan E' un Natale difficile per il mondo rossonero. Giocatori, staff, tifosi. Serve l'aiuto di tutti per uscire dalla crisi in cui è piombato il Milan. E allora, forse, non è un caso che ci fossero ...

Gomorra 3 - uno scenario di guerra 'Ecco perché abbiamo ammazzato Ciro' - TV/Radio - Spettacoli : In quel mondo o muori o finisci in carcere e l'assoluta incertezza è psicologicamente la condizione più logorante. Nella la devi mantenere per non tradire la realtà di quel mondo. Un'incertezza - ...

Roma Awards 2017 - Florenzi : 'Dzeko il migliore - il primo posto in Champions il momento più bello' VIDEO : E' uno dei migliori al mondo. Il miglior gol del 2017 è stato invece quello di Edin Dzeko contro il Chelsea a Stamford Bridge , con il lancio lungo di Fazio e il tiro al volo di Edin. E' stato un gol ...

Russia - bocciata la candidatura alle presidenziali del 2018 delloppositore Navalny : La Commissione centrale elettorale della Russia ha stabilito che il leader dell'opposizione, Alexey Navalny, non potrà correre per le presidenziali del 2018 . Navalny, 41 anni, è stato incarcerato tre ...