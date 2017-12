26 dicembre 2017 | perché il giorno di Santo Stefano è festivo?

Un Posto al Sole : anticipazioni 25 – 29 dicembre 2017 : Francesco Vitiello Anche quest’anno gli abitanti di Palazzo Palladini festeggiano il Natale in contemporanea con il pubblico, ma sarà un Natale difficile e molto poco festoso. Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda questa settimana, infatti, si acuiranno i conflitti tra i personaggi perchè i ritorni – quello di Diego (Francesco Vitiello) – e le forzate riunioni di famiglia causate dalle festività saranno l’occasione ...

Paolo Fox/ Oroscopo oggi 25 dicembre 2017 e previsioni 2018 : fiducia per la Bilancia : Oroscopo di Natale, oggi 25 dicembre 2017, secondo le previsioni 2018 di Paolo Fox. Scorpione e Toro protagonisti di una grande giornata, ma che frenata per Gemelli e Bilancia.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:35:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 25 dicembre 2017 e previsioni 2018 : Leone pieno a un anno di sorprese : Oroscopo di Natale, oggi 25 dicembre 2017, secondo le previsioni 2018 di PAOLO Fox. Scorpione e Toro protagonisti di una grande giornata, ma che frenata per Gemelli e Bilancia.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 16:45:00 GMT)

Allerta Meteo Neve/ Maltempo Liguria : possibili raffiche di vento o trombe d'aria (oggi - 25 dicembre 2017) : Meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 25 dicembre 2017. Sarà un Natale con cielo sereno quasi ovunque, mentre a Santo Stefano tornerà a farsi sentire il Maltempo con pioggia e Neve.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 16:33:00 GMT)

Un Posto al Sole Anticipazioni : da lunedì 25 a venerdì 29 dicembre 2017 : Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della soap partenopea per l'ultima settimana del mese di dicembre.

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 Si gioca a Santo Stefano! 12giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : ...streaming su LVF) 17.00 Unet E-Work Busto Arsizio vs Igor Gorgonzola Novara (diretta streaming su LVF) 17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Liu Jo Nordmeccanica Modena (diretta streaming su ...

Volley - SuperLega 2017-2018 Si gioca a Santo Stefano! 13giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : ...su Lega Volley Channel) 18.00 Wixo LPR Piacenza vs Calzedonia Verona (diretta streaming su Lega Volley Channel) 18.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Biosì Indexa Sora (diretta streaming su ...

Paolo Fox/ Oroscopo oggi 25 dicembre 2017 e previsioni 2018 : Acquario - in arrivo scelte importanti : Oroscopo di Natale, oggi 25 dicembre 2017, secondo le previsioni 2018 di Paolo Fox. Scorpione e Toro protagonisti di una grande giornata, ma che frenata per Gemelli e Bilancia.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 15:13:00 GMT)

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Si gioca a Santo Stefano! 12^ giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : La Serie A1 di Volley femminile scenderà in campo a Santo Stefano per disputare la dodicesima giornata, la prima del girone di ritorno. La pallavolo non si ferma per le feste, spettacolo assicurato nei sei palazzetti che ospiteranno le partire di questo martedì 26 dicembre. Riflettori puntati sul PalaYamamay dove Busto Arsizio affronterà Novara nel big match, Conegliano proverà ad approfittare di questo incrocio cercando la vittoria su ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Si gioca a Santo Stefano! 13^ giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : La SuperLega non si ferma per le feste, il massimo campionato italiano di Volley maschile scenderà in campo a Santo Stefano: si preannuncia un martedì 26 dicembre davvero ricco di emozioni con la tredicesima giornata, l’ultima del girone d’andata. Spettacolo annunciato sui sette campi, in palio anche il primo posto e l’annesso titolo platonico di Campione d’Inverno: Civitanova capolista cercherà di conservare il punto di ...

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 25 dicembre 2017 : per il Sagittario sarà un 2018 impegnativo : Oroscopo di Natale, oggi 25 dicembre 2017, secondo le previsioni di PAOLO Fox a LatteMiele. Scorpione e Toro protagonisti di una grande giornata, ma che frenata per Gemelli e Bilancia.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 14:06:00 GMT)

Freedom - il documentario di George Michael il 25 dicembre in TV : Natale 2017 in compagnia della leggenda del pop : A un anno esatto dalla scomparsa della grande leggenda della musica internazionale, arriva in tv Freedom, il documentario di George Michael. Oggi 25 dicembre in prima tv alle 21:10 su VH1 (canale 67 del digitale terrestre) lo speciale appuntamento per ricordare la grande stella della musica pop. Freedom, il documentario di George Michael è un docu-film che racconta la storia dell'artista e della sua immensa carriera musicale. Lo stesso ...

LE AVVENTURE DEL BARONE DI MUNCHAUSEN/ Su Iris il film con John Neville (oggi - 25 dicembre 2017) : Le AVVENTURE del BARONE di MUNCHAUSEN, il film in onda su Iris oggi, lunedì 25 dicembre 2017. Nel cast: John Neville e Uma Thurman, alla regia Michele Soavi e Terry Gillian. (Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 13:58:00 GMT)

Guida tv – I programmi del 25 dicembre 2017 : La Guida TV di UnDueTre.com è, come sempre a vostra disposizione. La programmazione dettagliata di prima e seconda serata (e non solo) delle prime nove reti generaliste. Le principali proposte di altre cinquantaquattro reti, in chiaro e pay, sul digitale terrestre e satellitare. Un punto di riferimento per gli appassionati di televisione e per chi vuole un consiglio su ciò che può trovare all’interno del piccolo […] L'articolo Guida ...