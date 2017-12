: Vodafone mette qualche paletto a chi vuole effettuare la portabilità - TuttoAndroid : Vodafone mette qualche paletto a chi vuole effettuare la portabilità - webaholic_eu : Vodafone mette qualche paletto a chi vuole effettuare la portabilità - ALekVittozzi : Cara @vodafone ma avete un'escalation matrix o continuate a trollarmi con risposte da copia e incolla? State sollec… - infoitscienza : WhatsApp, la nuova truffa mette nel mirino gli utenti TIM, Vodafone e Wind TRE (TecnoAndroid)… - Tecno__Android : -

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di domenica 24 dicembre 2017)ha deciso di provare a rendere l'operazione nota come "triangolazione" tra operatori un po' più complicata. Ecco come L'articoloa chilaè stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.