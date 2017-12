Video Spal Torino 2-2 | highlights e gol della partita Serie A 18^ giornata

Spal-Torino 2-2 pagelle - voti e highlights 18^ giornata : esulta Antenucci - granata rimontati (Video) : Spal-Torino 2-2 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: esulta Antenucci, granata rimontati (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Torino 2-2 pagelle, voti E highlights 18^ giornata – Al Mazza di Ferrara, la Spal ottiene un importante pareggio in chiave salvezza contro il Torino. La squadra di Semplici è stata capace di rimontare due reti ai ...

DIRETTA/ Sassuolo Inter (risultato finale 1-0) streaming Video e tv : Altra sconfitta per la banda di Spalletti : DIRETTA Sassuolo Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I nerazzurri cercano di tornare al primo posto in Serie A, oggi al Mapei Stadium(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 16:51:00 GMT)

Gol Iago Falque - avvio incredibile del Torino : Spal subito sotto [Video] : Gol Iago Falque, avvio incredibile del Torino: Spal subito sotto [VIDEO] – Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, dopo il successo della Lazio contro il Crotone, in campo tutte le altre squadre. Inizio con il botto nella gara tra Spal e Torino, gli uomini di Mihajlovic subito in vantaggio con Iago Falque, inizio veramente importante per i granata, poi il raddoppio sempre di Iago. Spal adesso chiamata alla reazione. Gol ...

Sassuolo-Inter - Spalletti cambia ruolo a Cancelo a si schiera così Video : La diciottesima e penultima giornata del girone di andata di Serie A aprira' con Chievo-Bologna e Cagliari-Fiorentina. Mentre il resto delle partite si giocheranno domani. Il Big Match di giornata è Juventus-Roma, dove Di Francesco cerchera' la sua prima vittoria allo Stadium. Il Napoli ospitera' al San Paolo la Sampdoria di Giampaolo. Infine Sassuolo-#Inter, un match dove Luciano #Spalletti vieta altri passi falsi [Video]e riprendersi il primo ...

Inter - grande colpo in difesa : Ecco come cambia l'undici di Spalletti Video : Le ultime due partite dell'#Inter, in Coppa Italia contro il Pordenone vinta solo ai calci di rigore per 5-4 e in campionato contro l'Udinese [Video] persa per 3-1, hanno evidenziato ancora alcuni limiti della rosa a disposizione del tecnico, Luciano #Spalletti, che, però, in conferenza stampa ha ribadito nelle ultime settimane come non possa parlare di mercato e fare dei nomi senza che la proprieta' faccia chiarezza sugli investimenti che sara' ...

Calciomercato Inter - Spalletti : 'I tifosi devono capire le nostre intenzioni' Video : Due lingue diverse certamente no, proabilmente due diverse frequenze d'onda. Qualche malumore dopo l'inattesa sconfitta casalinga con l'Udinese c'è tra i ranghi dell'#Inter. La migliore risposta, come sempre, dovra' arrivare dal campo gia' nella trasferta di Sassuolo [Video]. Quanto agli auspicati rinforzi nel mercato di gennaio, ormai sembra chiaro a tutti che, sebbene qualche operazione si fara', sara' invero difficile che arrivi il ...

Spalletti corre ai ripari - ecco la conferma del primo acquisto Video : Dopo la sconfitta contro l'Udinese di Massimo Oddo, mancano due giornate per concludere il girone d'andata. I nerazzurri hanno perso il primo posto, ma contro Sassuolo e Lazio non saranno permessi altri passi falsi, per non compromettere in qualche modo quanto di buono fatto fino alla citata partita casalinga contro i friuliani. Tra poco ci sara' l'apertura del calciomercato invernale e la dirigenza, in comune accordo con Luciano Spalletti, è ...

Inter - Spalletti fa visita a Bruno dei Fichi d’India : il Video che ha commosso il web : L’Inter perde in campo nella gara di campionato contro l’Udinese ma vince fuori con il grande gesto dell’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti. Il VIDEO del tecnico infatti ha fatto nelle ultime ore il giro del web, l’Interista ha fatto visita al noto tifoso nerazzurro Bruno Arena, comico dei Fichi d’India costretto sulla sedia a rotella dopo un’aneurisma che lo ha colpito nel 2013. Le immagini hanno fatto subito ...

Video/ Benevento Spal (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 17^ giornata) : Video Benevento Spal (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita giocata al Vigorito e valida nella 17^ giornata del Campionato di Serie A. Vittoria in rimonta per gli estensi(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 09:16:00 GMT)

Video gol : Benevento-Spal 1-2 | Highlights Serie A : Il match tra il Benevento e la Spal, rispettivamente ultima e penultima della classifica, è risultato essere molto combattuto. Nulla da fare però per il Benevento, che ancora una volta non è riuscito ad arrivare alla sua prima vittoria nel campionato di Serie A. L'unico punto, dunque, resta quello regalato dal gol all'ultimo secondo contro il Milan da parte di Brignoli, oggi finito in panchina perché De Zerbi ha voluto concedere una chance a ...