VIDEO Sassuolo Inter 1-0 | Spalletti fiducioso Highlights e gol della partita Serie A

Inter - Ausilio parla con il ds del Sassuolo : ecco l'incredibile scenario VIDEO : Oggi l'Inter di Luciano Spalletti incontrera' il Sassuolo al Mapei Stadium per la diciottesima e penultima giornata di campionato del girone di andata. Prima della gara il ds dell'Inter, Piero #Ausilio, è stato visto con il ds del Sassuolo Carnevali. ecco il possibile scenario raccontato a Sky Sport. Confronto di mercato? I ds di Inter e Sassuolo sono stati inquadrati a bordo campo dalle telecamere di Sky Sport. Secondo i colleghi di Sky ...

VIDEO/ Sassuolo Inter (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : Video Sassuolo Inter (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A a Reggio Emilia(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 03:03:00 GMT)

VIDEO Gol Sassuolo-Inter 1-0 - 18^ Giornata Serie A 23/12/2017 : Risultato Finale Sassuolo – Inter 1–0 , Falcinelli : Cronaca e Video Gol, 18^ Giornata Serie A 23 Dicembre 2017. L’Inter di Spalletti alla caccia di una vittoria per riprendere il cammino interrotto con l’Udinese, prima sconfitta stagionale. Non è preoccupato Spalletti, visto che la squadra è all’interno di un percorso di crescita. Così, il tecnico toscano non cambia modulo. 4-2-3-1 con Brozovic trequartista dietro ...

Sassuolo-Inter 1-0 - pagelle - voti e highlights 18^ giornata : segna Falcinelli - Icardi fallisce dal dischetto (VIDEO) : Sassuolo-Inter 1-0, pagelle, voti e highlights 18^ giornata: segna Falcinelli, Icardi fallisce dal dischetto (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sassuolo-Inter 1-0, pagelle, voti E highlights 18 giornata – Arriva la seconda sconfitta consecutiva per l’Inter di Luciano Spalletti. Dopo il ko casalingo contro l’Udinese, i nerazzurri ...

Sassuolo-Inter - Falcinelli segna e rischia la vita (VIDEO GOL) : REGGIO EMILIA Primo tempo emozionante tra il Sassuolo e l'Inter. I padroni di casa sono passati in vantaggio a sorpresa contro la corazzata allenata da Luciano Spalletti. Il gol è stato siglato da ...

Falcinelli sbatte contro il palo (e si fa male) - la palle entra in rete : Sassuolo avanti sull'Inter VIDEO : Il Sassuolo in vantaggio sull'Inter grazie ad una rate di Falcinelli: neroverdi avanti al Mapei Stadium Una maledizione neroverde per l' Inter , perché ancora una volta i nerazzurri si ritrovano sotto ...

Sassuolo-Inter - Spalletti cambia ruolo a Cancelo a si schiera così VIDEO : La diciottesima e penultima giornata del girone di andata di Serie A aprira' con Chievo-Bologna e Cagliari-Fiorentina. Mentre il resto delle partite si giocheranno domani. Il Big Match di giornata è Juventus-Roma, dove Di Francesco cerchera' la sua prima vittoria allo Stadium. Il Napoli ospitera' al San Paolo la Sampdoria di Giampaolo. Infine Sassuolo-#Inter, un match dove Luciano #Spalletti vieta altri passi falsi [Video]e riprendersi il primo ...