VIDEO Milan Atalanta 0-2 | Gattuso | non mi dimetto Highlights e gol della partita

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : pronto un doppio colpo per gennaio VIDEO : Il #Milan ha veramente deluso in questa prima parte di stagione; la squadra non ha mai convinto a livello di gioco e l'obiettivo principale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League pare ormai un miraggio. La squadra rossonera, infatti, è molto lontana dalle prime quatto in classifica e l'obiettivo minimo ora diventa la qualificazione all'Europa League. Montella è stato esonerato, ma il nuovo tecnico Gennaro Gattuso ha ...

Risultato Finale Milan-Atalanta 0-2: Cronaca e Video Gol Cristante, Ilicic, 18^ Giornata Serie A 23 Dicembre 2017. A San Siro una sfida che vale l'Europa tra Milan ed Atalanta, entrambe a 24 punti. I rossoneri vengono da una settimana passata nell'occhio del ciclone per il ritiro punitivo voluto dalla società, ma che secondo l'allenatore, Gattuso, è stato molto utile. Ben diverso l'umore in casa Atalanta che,

Oggi alle 18 a San Siro per la diciottesima giornata del campionato di Serie A il Milan di Rino Gattuso ospita l'Atalanta di Mister Gasperini. Settimana turbolenta quella passata dai rossoneri, che hanno preparato la sfida in ritiro dopo il clamoroso ko esterno con il Verona. I bergamaschi invece giungono a questa importantissima partita dopo il pareggio con la Lazio per 3-3. Entrambe le formazioni si trovano attualmente appaiate in classifica,

Milan-Atalanta 0-2 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: Cristante e Ilicic affossano i rossoneri (VIDEO) Milan-Atalanta pagelle, voti E highlights- Il Milan, dopo la pesante sconfitta con il Verona, ritorna in campo per sfidare l'Atalanta. Allo stadio San Siro, i nerazzurri vincono per 2 a 0 con i gol di Cristante e

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Montolivo,

Contestazione feroce e rumorosa. I tifosi del Milan non hanno gradito la prestazione della squadra nella debacle interna contro l'Atalanta. I bergamaschi sono passati in vantaggio con Cristante

Arbitro Fabbri, Var in Milan Atalanta: Video, gol di Bonaventura annullato. cosa è successo? Le ultime notizie sugli episodi arbitrali, la moviola

