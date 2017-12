VIDEO Juventus Roma 1-0 | le parole di Benatia Highlights e gol della partita Serie A

VIDEO Gol Juventus-Roma 1-0 : Highlights e Tabellino Serie A 23-12-2017 : Risultato Finale Juventus-Roma 1-0: Cronaca e Video Gol Benatia 18° Giornata Serie A 23 Dicembre 2017. Juventus-Roma finisce 1-0 per la squadra di casa. Nel posticipo della 18° giornata di Serie A, i bianconeri si impongono con un gol di misura che nasconde l’enorme differenza vista in campo tra le due squadre. La squadra di Allegri infatti è superiore in tutti i settori del campo dall’inizio alla fine della partita, eccezion ...

Schick - cosa hai sbagliato? Errore clamoroso nel finale di Juventus-Roma [VIDEO] : La Juventus ha conquistato tre punti preziosissimi, qualche brivido nel finale per la squadra di Massimiliano Allegri. Decisivo un ex dell’incontro, Benatia che nel primo tempo ha segnato in mischia. Nel finale reazione da parte della squadra di Di Francesco che però non è riuscita a raggiungere il pareggio, prestazione coraggiosa comunque per i giallorossi. Ma grandi recriminazioni nel finale per l’allenatore Di Francesco, Errore ...

DIRETTA/ Juventus-Roma (risultato finale 1-0) info streaming VIDEO e tv : vittoria sofferta per i bianconeri! : DIRETTA Juventus Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il big match dell'Allianz Stadium infiamma la diciottesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 22:34:00 GMT)

Juventus-Roma LIVE - Dzeko vicino al pari. Il VIDEO del gol di Benatia : Juventus-Roma 1-0 (19 Benatia) 71 Palla a Dzeko su rimpallo di Chiellini. Tiro alto 70 SOSTITUZIONE ROMA, entra Pellegrini ed esce Strootman 68 Tiro di Pjanic dal limite deviato da Manolas, Alisson ...

Juventus-Roma 1-0 pagelle - voti e highlights 18^ giornata : Benatia piega i giallorossi (VIDEO) : Juventus-Roma 1-0 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: Benatia piega i giallorossi (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Roma pagelle, voti E highlights 18^ giornata- La Juventus, dopo aver demolito il Bologna, ospita la Roma. All’Allianz Stadium, i bianconeri vincono 1 a 0 grazie alla rete di Benatia. Juventus-Roma, PRIMO TEMPO ...

Juventus-Roma LIVE - ammonito Cuadrado. Il VIDEO del gol di Benatia : In streaming sarà possibile seguirla sulle applicazioni Sky Go e Premium Play Notizie sul tema Dove vedere Juventus-Roma: info diretta TV e streaming LIVE sabato 23/12 Sciopero Rai Sport: Juventus-...

DIRETTA/ Juventus-Roma (risultato live 1-0) info streaming VIDEO e tv : Higuain si divora il raddoppio : DIRETTA Juventus Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il big match dell'Allianz Stadium infiamma la diciottesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 21:50:00 GMT)

ARBITRO TAGLIAVENTO - JUVENTUS ROMA / VIDEO - niente VAR per il contatto tra Higuain e Alisson in area di rigore : ARBITRO TAGLIAVENTO, JUVENTUS ROMA: Video. Da VAR quella svista clamorosa in Sampdoria-Sassuolo... Le ultime notizie sul direttore di gara del big match della 18^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 21:24:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus-Roma (risultato live 1-0) info streaming VIDEO e tv : Benatia sblocca il big match! : DIRETTA Juventus Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il big match dell'Allianz Stadium infiamma la diciottesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 21:08:00 GMT)

Juventus-Roma - UFFICIALE : torna il tridente Perotti-Dzeko-El Shaarawy LIVE VIDEO : Arbitro : Tagliavento Assistenti : Costanzo - Manganelli IV Uomo : Damato VAR : Irrati AVAR : Pinzani CRONACA PREPARTITA Ore 20.13 - Anche la Roma è in campo per il riscaldamento. Ore 20.08 - ...

Diretta/ Juventus-Roma (risultato live 0-0) info streaming VIDEO e tv : Mandzukic non trova la porta : Diretta Juventus Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il big match dell'Allianz Stadium infiamma la diciottesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 20:48:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus Roma (risultato live 0-0) info streaming VIDEO e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Juventus Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il big match dell'Allianz Stadium infiamma la diciottesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 20:30:00 GMT)

Arbitro Tagliavento - Juventus Roma / VIDEO - da VAR quella svista clamorosa in Sampdoria-Sassuolo... : Arbitro Tagliavento, Juventus Roma: Video. Da VAR quella svista clamorosa in Sampdoria-Sassuolo... Le ultime notizie sul direttore di gara del big match della 18^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:41:00 GMT)

Diretta / Juventus Roma streaming VIDEO e tv : testa a testa - quote - orario e probabili formazioni : Diretta Juventus Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il big match dell'Allianz Stadium infiamma la diciottesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:18:00 GMT)