Video Genoa Benevento 1-0 | highlights e gol della partita Serie A 18^ giornata

Pagelle Genoa-Benevento : top e flop e le parole di Ballardini sui tifosi genoani Video : Il #Genoa vince 1-0 contro il Benevento e compie un bel balzo in classifica. Dopo aver sprecato parecchie occasioni, i rossoblu rischiano la beffa in contropiede. Laxalt, generoso, salva con prontezza sulla linea di porta. Gianluca Lapadula decisivo allo scadere [Video] su calcio di rigore. Genoa Benevento, i voti al Grifone GENOA 3-5-2: Perin 7 Prontezza di riflessi e agilita': nella ripresa toglie due castagne dal fuoco con un doppio ...

Genoa-Benevento 1-0 pagelle - voti e highlights 18^ giornata : decide Lapadula (Video) : Genoa-Benevento 1-0 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: decide Lapadula (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Genoa-Benevento – Grazie a un gol in pieno recupero di Lapadula su rigore il Genoa supera uno sfortunato Benevento in uno dei match del sabato pomeriggio della 18° giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2017-2018. ...

Juventus - rivoluzione con il Genoa : le ultime sullo schieramento bianconero Video : La Juve questa mattina 20 dicembre da Vinovo si è spostata all'Allianz Stadium per affrontare la rifinitura in vista dell'appuntamento con il #Genoa. Massimiliano Allegri ha intenzione di prore il cammino in #Coppa Italia anche se evitera' di risparmiare alcuni uomini in vista delle successive gare della #Juventus in Campionato, dopo la gara che ha visto i bianconeri impegnati col Bologna. Stasera scendera' in campo una formazione ricca di ...

Genoa - ecco il possibile 11 di Ballardini coi rinforzi dal mercato Video : Alzare l'asticella, per raggiungere la salvezza. Dopo una prima parte di campionato sofferente, il #Genoa prova ad uscire dai bassifondi della classifica con l'esperienza di Davide Ballardini. Il tecnico ravennate ha risollevato il Grifone, ma la situazione resta molto delicata e a gennaio urgono rinforzi. Lo sa bene la societa', gia' al lavoro da diverse settimane per colmare le lacune dell'organico. Un innesto in difesa, uno a centrocampo e ...

Video/ Juventus Genoa (2-0) : highlights e gol della partita. Moggi sul rigore (Coppa Italia ottavi) : VIDEO Juventus Genoa (risultato finale 2-0): gli highilghts e i gol della partita che si è giocata all'Allianz Stadium, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 18:26:00 GMT)

Pagelle Juventus Genoa - i voti ai grifoni : top e flop della partita Video : Andiamo a leggere le Pagelle di Juventus Genoa [Video], coi voti della partita dello Stadium assegnati al Grifone. A Torino è finita 2-0 per i bianconeri, grazie ad una magia di Paulo Dybala nel primo tempo e ad un tiro ravvicinato di Higuain nella ripresa. Juventus Genoa: le Pagelle del Grifone #Genoa 5-3-2: Lamanna 6,5 Incolpevole sui gol subiti, compie una bella parata nel primo tempo. Biraschi 6 Fa quel che può, con grinta e ...