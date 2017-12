Vicenza | trovato morto in casa con una pinza da elettricista nella nuca

: #Vicenza, #Operaio trovato #Morto in casa con un #Pinza conficcata nella testa - Borderline_24 : #Vicenza, #Operaio trovato #Morto in casa con un #Pinza conficcata nella testa - infoitinterno : Giallo a Vicenza, uomo trovato morto in casa: “Aveva una pinza da elettricista nella nuca” (Fanpage)… - infoitinterno : Vicenza, trovato morto con una pinza conficcata nella nuca: la lettera d'addio non convince (Il Messaggero)… - infoitinterno : Giallo ad Altavilla 50enne trovato morto in casa (Il Giornale di Vicenza) -

(Di domenica 24 dicembre 2017) La macabra e inquietante scoperta è stata fatta da una coppia di amici. Ma anche i vicini dierano stati insospettiti dalla porta dell'abitazione del loro dirimpettaio rimasta socchiusa per ore al primo piano di un complesso residenziale di Tavernelle di Altavilla, in provincia di. E' giallo sulla morte di Matteo Di Martino, 50enne originario di Napoli, che da poco tempo si era stabilito a vivere in Veneto. Ieri è statoa terra in un bagno di sangue con unadaconficcata. Sul tavolo, un biglietto di addio. Ma le circostanze del decesso non sono affatto chiare e lasciano molti dubbi. ...