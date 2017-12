Venezuela | Maduro libera per Natale 80 prigionieri politici

Maduro ha escluso i partiti d'opposizione dalle presidenziali in Venezuela : Come riferito dalla BBC , per il presidente del Venezuela i partiti d'opposizione, con la scelta di boicottare il voto di ieri, sono "totalmente spariti dalla mappa politica". "Un partito che ha ...

Venezuela - Maduro : opposizioni non parteciperanno a presidenziali - : Accion Democratica, Primero Justicia e Voluntad Popular che hanno boicottato le elezioni locali non potranno correre neanche alle consultazioni in programma il prossimo anno

Il partito di Maduro ha stravinto le elezioni locali in Venezuela : Secondo le prime informazioni che arrivano dal Venezuela, il partito socialista del presidente Nicolás Maduro ha stravinto le elezioni per scegliere i sindaci di 335 città in tutto il paese. Le informazioni ufficiali dicono che i socialisti hanno vinto in The post Il partito di Maduro ha stravinto le elezioni locali in Venezuela appeared first on Il Post.

Venezuela - Maduro si gioca la carta della moneta virtuale per forzare il blocco finanziario : Si chiamerà Petro la criptomoneta di cui si doterà il Venezuela. Simile al bitcoin, servirà per la transazioni finanziarie all’estero e a combattere il “blocco economico di cui è vittima il Paese”, come ha annunciato il suo presidente Nicolas Maduro durante un programma televisivo. Non ha rivelato molti dettagli, ma ha precisato che la nuova moneta sarà garantita dalle riserve di oro, petrolio, gas e diamanti del Venezuela, e “ci ...

Venezuela - partito Maduro verso nuova vittoria alle amministrative : Nonostante la condanna internazionale e la crisi economica esplosa sotto il suo governo, il presidente Venezuelano Nicolas Maduro si appresta a riportare una nuova vittoria alle amministrative in ...

Venezuela - oppositore di Maduro arriva in Spagna dopo fuga da film : “Il mio popolo si può liberare da dittatura” : “Viaggerò in tutto il mondo cercando di diffondere la speranza che i Venezuelani possano liberarsi da questo regime, da questa dittatura”. Così l’ex sindaco di Caracas Antonio Ledezma che è arrivato sabato a Madrid dopo essere fuggito dagli arresti domiciliari in Venezuela scappando in Colombia. Il suo volo è atterrato nell’aeroporto Barajas della capitale spagnola. Ledezema – che era stato rimosso e arrestato nel 2015 con ...

Il Venezuela di Maduro a un passo dalla bancarotta : Una decisione catastrofica per la debolissima economia Venezuelana sull'orlo del baratro. Il presidente del Venezuela aveva annunciato proprio due giorni fa una complessa manovra finanziaria che ...

Venezuela in default - a rischio 60 miliardi di bond. E anche la Ue avvia sanzioni contro Maduro : Il Venezuela, in piena crisi istituzionale, da martedì è anche un paese in default. A sancirlo è stata l’agenzia di rating Standard&Poor, dopo che Caracas ha saltato il pagamento di una rata da 200 milioni di dollari di interessi sui suoi bond. Altre due agenzie di rating, Fitch e Moody’s, hanno dichiarato in default la compagnia petrolifera statale Pdvsa che non ha versato agli obbligazionisti le rate dovute il 27 ottobre e il ...

Venezuela - Maduro : "Il mio Paese non dichiarerà mai il default" : A poche ore dalla riunione con i creditori internazionali a Caracas, il presidente Venezuelano, Nicolas Maduro, ha dichiarato che il suo Paese non dichiarerà "mai il default sul debito estero". "Hanno ...

Venezuela - Maradona : 'Siamo tutti soldati di Maduro' : In un paese sull'orlo della guerra civile con l'inflazione alle stelle e una povertà sempre più dilagante, Nicolas Maduro ha trovato un nuovo sostenitore: si tratta di Diego Armando Maradona . A ...

Venezuela : alle soglie del default : Maduro chiede aiuto alla Russia : Venezuela: alle soglie del default: Maduro chiede aiuto alla Russia Il Venezuela sta resistendo con tutte le forze al default. Il presidente Nicolas Maduro ha annunciato l’intenzione di stanziare $1,1 miliardi di rimborso delle obbligazioni dei prestiti esterni, e successivamente occuparsi della ristrutturazione del debito. La Russia ha offerto una dilazione per la ristrutturazione del […] L'articolo Venezuela: alle soglie del default: ...

Venezuela - perché Maduro vince le regionali contro i pronostici dei media mainstream : In Venezuela, dopo mesi di aspre proteste, domenica 15 ottobre si sono celebrate le elezioni regionali, elezioni che il partito di Maduro (Partito socialista Unito) ha vinto aggiudicandosi 17 governatori su un totale di 23. Una notizia che non è stata veicolata con particolare enfasi e assiduità dai nostri organi di “informazione”. Chi scrive non è un fan del presidente del Venezuela, che di certo non sembra avere il carisma del suo celebre ...

Venezuela - perché io sto con Maduro (e i suoi elettori) : In molti lo avevano sottovalutato. Eppure, Nicolas Maduro, quest’omone imponente, pura stoffa di proletario, scelto da Chavez per passare dalla guida degli autobus a quella della politica estera Venezuelana e poi come successore al seggio presidenziale, ha dimostrato di avere buone capacità politiche. Ciò che più conta, tutto il Psuv e il movimento chavista hanno ritrovato, grazie alla sua leadership, una sostanziale unità e la forza di ...

Maduro stravince le regionali in Venezuela. L'opposizione denuncia brogli : "Né il Venezuela, né il popolo venezuelano; né il mondo sono disposti a bersi il racconto che stanno cercando di propinarci". "Loro sanno che non sono maggioranza. Non riconosciamo questi risultati". ...