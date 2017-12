Vela | Sydney-Hobart 2017 | programma | orari e tv

Vela - Sydney-Hobart 2017 : i favoriti. Wild Oats XI rischia di non gareggiare. Via libera a Infotrack? : Mancano poco meno di due giorni al via della Sydney-Hobart, regata velica di grande storia e tradizione. La gara consiste nell’attraversare la costa australiana fino alla Tasmania, con l’arrivo posto nella storica città portuale dell’isola. La regata quest’anno conterà ben 110 iscritti, a rappresentanza di 31 paesi diversi, stabilendo il record di Nazioni presenti. Imbarcazioni di diversa lunghezza, forma e dimensione, ma ...