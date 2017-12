Val d' Isère | cabinovia bloccata ore Spettacolare salvataggio

Val d'Isère - cabinovia bloccata due ore. Spettacolare salvataggio : Aosta, 24 dicembre 2017 - Paura ad alta quota. Nel giorno della vigilia di Natale circa 150 sciatori sono rimasti bloccati sulla cabinovia di Chamrousse . Siamo in Val d'Isère , nelle Alpi francesi, ...

Sci alpino : la discesa femminile di Val d’Isere sarà recuperata a Cortina. Flavio Roda : “La Thuile tornerà in ballo da gennaio” : La FIS ha ufficialmente comunicato che la discesa libera femminile della Val d’Isere, valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 e non disputata per l’impossibilità di svolgere le prove cronometrate nei giorni precedenti, sarà recuperata a Cortina d’Ampezzo il prossimo 19 gennaio 2018. La tappa italiana sulla pista dell’Olimpia delle Tofane già prevedeva due prove veloci, una discesa e un superG: il nuovo programma, dunque, ...

Coppa del Mondo : discesa femminile in Val d'Isere si recupera il 19 gennaio a Cortina - Altri Sport : Il 19 e 20 gennaio a Cortina d'Ampezzo si disputeranno due discese libere valevoli per la Coppa del Mondo femminile. La prima, infatti, sarà il recupero di quella non disputata lo scorso 16 dicembre ...

Sofia Goggia ancora sul podio di Coppa del Mondo : terza nel secondo SuperG in Val d'Isere : Gara da ricordare anche per Anna Hofer, che ha conquistato il decimo posto ma soprattutto il miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. Una posizione più indietro Nicol Delago. In crescita ...

Classifica Coppa del Mondo Sci Alpino femminile 2017-2018 : la graduatoria dopo Val d’Isere. Invariato il vantaggio di Mikaela Shiffrin : C’è sempre Mikaela Shiffrin in testa alla Classifica di Coppa del Mondo femminile di sci Alpino 2017-2018. L’americana non ha partecipato alla trasferta in Val d’Isere, ma ha mantenuto il suo margine su Viktoria Rebensburg, caduta nel superG di oggi vinto da Anna Veith. Terza in Classifica Tina Weirather, oggi seconda ma caduta ieri, perdendo una bella occasione per risalire la Classifica. Secondo podio consecutivo per Sofia ...

Sci alpino - SuperG Val d’Isere 2017 – Sofia Goggia : “Periodo positivo - jacuzzi rito propiziatorio”. Brignone : “Sono arrabbiata” : Ottima prova complessiva dell’Italia nel SuperG femminile della Val d’Isere. Sofia Goggia ha conquistato un eccellente terzo posto, Federica Brignone settima, Anna Hofer e Nicol Delago decima e undicesima con pettorali altissimi. Queste le dichiarazioni rilasciate dalle azzurre alla Fisi: Sofia Goggia: “Ho fatto una buona gara, sono contenta per l’atteggiamento e sto attraversando un periodo dove sto ritrovando me ...

VIDEO Sci alpino - Sofia Goggia non si ferma! Terza nel SuperG della Val d’Isere - la gara dell’azzurra : Sofia Goggia è definitivamente tornata! L’azzurra ci ha preso gusto e, dopo il secondo posto di ieri, oggi conquista il gradino più basso del podio nel SuperG della Val d’Isere. La bergamasca è stata praticamente perfetta, si è dovuta inchinare soltanto al cospetto di Anna Veith e Tina Weirather. Gustiamoci il VIDEO della sua gara. (foto Pier Colombo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...