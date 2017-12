Usava gli agenti di scorta come maggiordomi - generale condannato : Fino ad oggi il generale Enrico Ragosa, 72 anni, genovese di Voltri, era noto soprattutto per essere un 'duro' delle carceri, prima al servizio di Giovanni Falcone e poi di Giancarlo Caselli, Ragosa è ...

Ecco la setta degli orrori ?che abUsava dei minori : Piero Capuana è stato arrestato il 2 agosto con l'accusa di violenze sessuali su minori. In sicilia era a capo di una setta di 12 apostoli, lui era considerato il "santone" della comunità religiosa "Cultura e ambiente". Le Iene con Dino Giarrusso ha raccolto la testimonianza di una delle ragazza abusate.I racconti choc"Durante un rapporto aveva bisogno di qualcuno che allargasse le parti ...

Le Iene - la setta degli orrori che abUsava delle bimbe : Il santone veniva...' : Dino Giarruss o de le Iene racconta la storia di un mostro che abusava di bambini. A capo di questa setta siciliana Piero Capuana e i '12 apostoli' ritenuto il 'santone' della comunità religiosa '...

Tiberio Tamperi rinviato a giudizio : accUsava la ex di ostacolare il rapporto col figlio : Uno sfogo sulla sua condizione di padre separato, che si sentiva vittima di una legge «più uguale per le mamme», in un «paese matriarcale» dove «la madre quasi sempre affidataria può ostacolare il rapporto padre-figlio». Nel 2010 Tiberio Tamperi aveva scritto a un periodico una lettera – confessione che, però, adesso potrebbe costargli cara. Il conduttore e giornalista, che è difeso da Caterina Malavenda, è stato rinviato a giudizio con l’accusa ...

"Ha perso 30 chili pensando di sconfiggere il tumore al seno dimagrendo. Abbiamo faticato a togliere l'argilla che Usava per l'infiammazione" : Ha cercato di curare il tumore al seno dimagrendo trenta chili, secondo la teoria che affamando il corpo si affama anche il tumore. Poi ha usato dell'argilla come antinfiammatorio. A raccontare la vicenda di una donna di 65 anni, madre di tre figli, arrivata in condizioni disperate nel reparto di Chirurgia del seno dell'ospedale di Santarcangelo, per delle cure anti-cancro alternative, è 'Il Resto del Carlino'.Un altro caso, l'ennesimo, ...

Orrore a Bari : genitori "orchi" abUsavano sessualmente dei figli. "Atti ripetuti fin dalla tenera età" : La violenza degli orchi genitori si consumava sul divano, con scene raccapriccianti. A volte l'atto sessuale dei coniugi davanti ai figli, altre il coinvolgimento dei piccoli stessi, di soli 5 e 9 anni, e questa tremenda storia andava avanti fin da quando erano piccolissimi. Ora l'incubo è finito ma si potreranno dietro forse per sempre quanto hanno dovuto ripetutamente subire. Da nord di Bari arriva una terrible vicenda di genitori che ...

AbUsava sessualmente della figlia - condannato ma non andrà in carcere : Abusava sessualmente della figlia, condannato ma non andrà in carcere Per anni ha violentato la figlia e l'ha 'prestata' ai suoi amici, condannato in tribunale non farà un giorno di prigione. I dettagli della vicenda. Alessandro Raffa Esperto di Cronaca A. Raffa Segui Segui gia' Curato da Irene Canziani ...

AbUsava sessualmente della figlia - condannato ma non andrà in carcere : La torbida vicenda è iniziata a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, nel 1995, quando la bambina protagonista della terribile vicenda aveva solo otto anni, ma è arrivata nelle aule del tribunale solo molti anni dopo, quando la vittima degli abusi, ormai cresciuta, ha trovato il coraggio per denunciare il padre orco. L'uomo oltre a violentare la sua bambina l'aveva addirittura "prestata" ai suoi amici affinché ne abusassero a loro volta. ...

PADRE ORCO - ABUsava E VENDEVA FIGLIA DISABILE/ Un nigeriano schifato sta al gioco e lo fa arrestare : Faceva prostituire e ABUSAVA della FIGLIA DISABILE: a stanarlo un giovane nigeriano giunto a Roma. In premio, permesso di soggiorno per motivi umanitari.(Pubblicato il Mon, 16 Oct 2017 07:08:00 GMT)