Usa | nuovo scandalo molestie investe la testata Vice | tra le vittime anche la figlia di

UN POSTO AL SOLE / Angela e Franco di nuovo ai ferri corti a caUsa di Luisa (Anticipazioni 22 dicembre) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 22 dicembre: i rapporti di Angela e Franco si fanno nuovamente molto tesi dopo la scoperta di quanto accaduto con Luisa.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:27:00 GMT)

Statali : le novità su buoni pasto e paUsa pranzo per il nuovo contratto Video : Il contratto degli Statali continua a tenere banco. Oggi, mercoledì 20 dicembre, è previsto l'incontro tra sindacati e Aran, l'Agenzia che tratta per conto del governo Gentiloni con le sigle sindacali, rappresentanti dei dipendenti pubblici. Tra i temi di discussione della giornata odierna anche i buoni pasto e la pausa pranzo, che potrebbero subire delle radicali modifiche con il nuovo contratto. L'augurio di entrambe le parti è di chiudere la ...

Serena Grandi/ AccUsata di bancarotta fraudolenta : "Mi hanno pignorato casa per due padelle - di nuovo vittima” : Serena Grandi e la sua nuova disavventura giudiziaria: arriva l'accusa di bancarotta fraudolenta con il pignoramento della sua casa. L'attrice commenta la vicenda.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 15:22:00 GMT)

Statali - nel nuovo contratto ipotesi di paUsa pranzo di 10 minuti. Ecco le novità della bozza : Dopo quasi quindici anni, il nuovo contratto di lavoro per i dipendenti Statali è pronto per essere presentato ai sindacati. L’Aran, l’Agenzia che tratta per il governo, ha convocato per giovedì le sigle. L’obiettivo è chiudere prima di Natale, ma potrebbe essere necessario qualche giorno in più. Nel frattempo, tra le ultime novità per i dipendenti pubblici c’è anche la durata della pausa pranzo. Nella bozza del nuovo contratto si ...

Usa - nuovo calo delle richieste di mutui settimanali : (Teleborsa) - Nella settimana terminata il 15 dicembre , l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 4,9% dopo la frenata del 2,3% riportata la settimana prima.

Statali - nuovo contratto : la paUsa pranzo diventa di dieci minuti : Dopo le sei ore continuative di lavoro il personale ha diritto a una pausa pranzo in modo da recuperare le energie ed eventualmente consumare un pasto. Così è e che così sarà per tutti gli Statali , ...

Pompei - nuovo crollo : cede una parete nella 'Casa della caccia ai tori' : chiUsa al pubblico : Il cedimento di una parete è stato scoperto stamane in un edificio dell'area archeologica di Pompei chiuso al pubblico, la ' Casa della caccia ai torì ' . Il crollo si è verificato probabilmente nei ...

Ginnastica - il CT del Canada accUsato di abusi sessuali. Rilasciato su cauzione - nuovo scandalo dopo gli Usa : Dave Brubaker, Direttore Tecnico della Nazionale Canadese di Ginnastica artistica femminile, è stato accusato di dieci reati sessuali. Il coach, residente a Sarnia (Ontario), è stato arrestato e accusato dei seguenti capi di imputazione: un invito sessuale, tre interferenze sessuali, tre sfruttamenti sessuali e tre violenze sessuali. Brubaker è stato Rilasciato su cauzione, la prossima udienza è prevista per il mese di febbraio. Alcuni capi ...

Il nuovo incubo degli elefanti asiatici - uccisi per la loro pelle da Usare come gioielli : 'Si calcola che si guadagni di più dalla pelle di un elefante che dal vendere un cucciolo da usare negli spettacoli per turisti' spiega l'investigatore. Anche per questo è stata attivata una ...

Nuovo appuntamento al teatro Ideal di RagUsa : Sabato e domenica si torna in scena all'Ideal di Ragusa con uno spettacolo ricco di ironia ma anche di spunti di riflessione

Usa - nuovo fisco apre a trivelle Alaska : 02.01 La riforma fiscale concordata dai repubblicani, se approvata, aprirà la strada alle trivellazioni petrolifere nell'Arctic National Wildlife Refuge, un'area naturale protetta degli Stati Uniti che si trova nella zona nordorientale dell'Alaska. I democratici e i gruppi ambientalisti sostengono che il piano del Grand Old Party comporta rischi di disastri ambientali in una delle aree più incontaminate delPaese,rifugio di orsi polari, caribù, ...

Coppie celebri del 2017 : Meglio il nuovo o l'Usato sicuro? - : Dopo che lei aveva passato la primavera e l'estate girando il mondo e i red carpet con The Weeknd (il quale, per la cronaca e a proposito di usati sicuri, avrebbe ricontatto la sua ex Bella Hadid ). ...