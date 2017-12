Uomini e Donne news | è ufficiale | Claudio e Mario sono tornati insieme

Uomini e Donne : un ex Cavaliere del Trono Over si sposa : Gianluca Mastelli del Trono Over sposa la compagna Morena Molti sono i partecipanti del Trono Over di Uomini e Donne che hanno trovato l’amore all’interno del programma. Altri, invece, l’hanno trovato fuori e hanno ritenuto opportuno lasciare il programma. C’è poi quella minima parte che è stata invitata direttamente dalla conduttrice, Maria De Filippi, ad […] L'articolo Uomini e Donne: un ex Cavaliere del Trono ...

Uomini e Donne trono classico : la scelta di Paolo Crivellin : Le voci si fanno sempre più insistenti. Dopo quanto affermato da Ilvicolodellenews.it, infatti, in molto pensano che nella prossima registrazione di Uomini e Donne trono classico ci sarà la fatidica scelta di Paolo Crivellin. Cosa accadrà all’interno del programma di Maria De Filippi? Per scoprirlo bisognerà attendere le anticipazioni del 28 dicembre 2017. La trasmissione di Canale 5 non va in onda a causa della pausa natalizia, ma negli ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Graziella Montanari contro Gemma e Giorgio : nuove accuse sul web! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Graziella Montanari torna all'attacco dopo l'addio al programma: nuove accuse per Gemma Galgani e Giorgio Manetti!(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:05:00 GMT)

Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne?/ Critiche dal pubblico del Trono Over : Maria De Filippi la silura? : Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne? La dama sempre più criticata dal pubblico per il suo comportamento anche da Tina Cipollari: Maria De Filippi la silura?(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 15:22:00 GMT)

Uomini e Donne - l'addio di Gemma : perché la dama potrebbe lasciare il programma : potrebbe essere arrivato il tempo degli addii per una delle principali protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gemma Galgani, ormai storico volto del programma che, con la sua storia con...

Uomini e donne - al trono over è ora di cambiare. Maria De Filippi e Tina silurano Gemma : Si è conclusa la stagione 2017 di 'Uomini e donne trono over'. L'ultima puntata è stata cucita seguendo il solito orlo dell'universo Mariano anche se si sono intravisti dei "salti". Maria De Filippi è ...

Uomini e Donne - Sonia ed Emanuele si sono lasciati? Le ultime parole : Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti stanno ancora insieme o si sono lasciati? Su Instagram le insistenze di alcuni portano l’ex tronista di Uomini e Donne ad intervenire Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti pare stiano passando un momento molto difficile come coppia. Che tra i due ci fosse aria di crisi di fatto lo si era […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia ed Emanuele si sono lasciati? Le ultime parole proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Over : Gemma e i sogni infranti dopo il bacio con Giorgio : A Uomini e Donne Over per Gemma sono giunti nuovi sogni infranti. Nemmeno vicino a Natale la dama torinese può dormire sonni tranquilli. Come i telespettatori hanno visto, infatti, la Galgani è riuscita a strappare ben due baci a stampo a Giorgio, ma Maria De Filippi, facendola ragionare, ha stroncato sul nascere ogni sua possibile speranza. Non c’è alcuna possibilità. Giorgio non è innamorato di lei. I baci sono stati proprio rubati ed il ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : incontro tra Gemma e Giorgio durante la pausa natalizia? (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over: incontro tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti durante la pausa natalizia? Colpi di scena in arrivo per i fan del programma!(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Paolo Crivellin delude il pubblico : scelta ancora rimandata! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Paolo Crivellin delude il pubblico: scelta ancora rimandata e sempre più vicino il no di Angela Caloisi!(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 05:05:00 GMT)

Alessio Lo Passo/ Uomini e donne - ex tronista in carcere per un reato mai commesso? “Non sapevo del processo!” : Alessio Lo Passo, ex tronista in carcere per un reato mai commesso? “Non sapevo neppure del processo!”, ha dichiarato al settimanale Oggi dopo aver trascorso cinque mesi in prigione(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 04:15:00 GMT)