Un italiano su tre litiga col fisco

Tredici mesi isolato in Antartide - al via la missione estrema dell'ingegnere italiano Marco Buttu : Colonizzare altri pianeti non deve esser comunque la soluzione alla cattiva gestione delle risorse nel nostro mondo. "Sappiamo già da oggi che le risorse della Terra non saranno sufficienti a ...

Tasse - un italiano su tre le paga con tredicesima : La tredicesima per un italiano su tre verrà spesa in Tasse. Come rileva Coldiretti con una rilevazione Ixè di fatto il bonus di fine anno verrà speso per gonfire le casse dell'Erario. Buona parte di quanto percepito in busta paga verrà destinato al pagamento delle Tasse, dei mutui e delle bollette. Un quadro che di fatto sottolinea comme la pressione fiscale possa frenare e non poco la crescita dei consumi proprio durante le Feste. ...

Il buon gusto (italiano) a tavola mette sul piatto oltre 3.200 chance : Apre domani Fico Eataly World, il più grande parco agroalimentare del mondo su 100 mila metri quadri , dedicato alla biodiversità e alla trasformazione del cibo italiano, che da lavoro a 700 persone ...

Natale : i regali da mettere sotto l'albero si fanno in rete. Un italiano su tre li compra on-line : (Teleborsa) - Usciamo a fare i regali di Natale? Sembra proprio che gli italiani preferiscano scegliere il dono da mettere sotto l'albero comodamente da casa, al tempo record di un click. Più di un ...

Istat : un italiano su tre è a rischio povertà o esclusione sociale - : Secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica, nel 2016 sono 18 milioni i residenti in Italia (pari al 30% della popolazione) che potrebbero trovarsi in tali condizioni. Numeri in ...

Auto elettrica : un italiano su tre pronto ad acquistare modello o ibrida : L'Auto elettrica non è più tabù e gli italiani si dicono pronti ad acquistarla rinunciando ai mezzi a benzina o a diesel. Ma solo a ben precise condizioni.

Sindaco trentino usa parole del Mein Kampf di Hitler per il suo notiziario - poi si difende : "L'italiano non è il mio forte - non l'ho scritto io" : Nel suo editoriale voleva esaltare il ruolo dei Comuni, ma forse ha esagerato un po' con le parole. Enfatiche, forse, ma non sicuramente sue. Carlo Battisti, Sindaco di Sover, in provincia di Trento, in un articolo sul notiziario del Comune ha copiato e incollato alcune frasi del Mein Kampf di Hitler. Lo scritto è datato agosto 2017 ed è ancora on line. A scoprire il "copia e incolla" il quotidiano Il trentino.Un copia incolla di ...

Salute - attività fisica : oltre il 32% degli italiano è sedentario : oltre il 32% degli italiani è da considerarsi sedentario, condizione che rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio per la Salute; inoltre la percezione soggettiva del livello di attività fisica praticata non sempre corrisponde a quella effettivamente svolta: almeno un sedentario su 5 percepisce come sufficiente il proprio impegno motorio quotidiano. Per rispondere a questa tendenza e promuovere la diffusione della cultura del regolare ...

L’Italia è fuori dai Mondiali ma un italiano potrebbe andare in Russia con un’altra nazionale! : L’Apocalisse si è avverata: come sappiamo l’Italia dopo 60 anni dall’ultima volta non prenderà parte ai Mondiali di Russia 2018. La Nazionale italiana quindi sarà costretta ad assistere alla competizione più importante davanti alla tv. C’è un ‘italiano’ che però potrebbe comunque giocare il campionato del mondo con un’altra nazionale. Si tratta di Gianluca Lapadula che avendo la madre peruviana e non ...

Tre milioni di caffè alla machinetta. È italiano il record di distributori automatici : Siamo il Paese in Europa con più apparecchi automatici: ottocentomila. Così abbiamo portato in ufficio i riti del bar e della moka. Il sociologo: la pausa...

Export Vino - salumi e formaggi - agroalimentare italiano oltre i 40 miliardi nel 2017 : ... contro un calo di oltre l'1% registrato dal settore manifatturiero e un recupero del 2% del totale economia, avvenuto in maniera significativa solamente a partire dal 2015". Non male per un settore ...

