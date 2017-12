Ultime Milan | ecco il possibile nuovo proprietario | ma c' è una brutta notizia

: #Ultime Milan ecco il possibile nuovo proprietario ma cè una brutta notizia #Ultime #Milan: #ecco #il ... - zazoomblog : #Ultime Milan ecco il possibile nuovo proprietario ma cè una brutta notizia #Ultime #Milan: #ecco #il ... - zazoomblog : #CALCIOMERCATO MILAN- News ora sono i tifosi che vogliono la cessione di Donnarumma (Ultime notizie) ... - alibi2000 : @fabbricainter @pap1pap non c e paragone fra l inter delle ultime 3 e quella contro il chievo o contro napoli o milan o sampdoria ma proprio - pietro_besana : RT @capuanogio: #Milan, le ultime 4 di campionato di #Montella: 1 vittoria (@ Sassuolo) 1 pari (Torino) 2 sconfitte (Juventus e @ Napoli)… - pccpla : RT @capuanogio: #Milan, le ultime 4 di campionato di #Montella: 1 vittoria (@ Sassuolo) 1 pari (Torino) 2 sconfitte (Juventus e @ Napoli)… -

(Di domenica 24 dicembre 2017) Il #di Gattuso sembra davvero una creatura destinata a non crescere mai. La sconfitta subita contro l'Atalanta ha fatto capire che questo percorso tecnica è lontano dal poter trovare una svolta che potrebbe lenire i mali di questa stagione. E' un'annata ormai compromessa e la cosa più triste è che i problemi non riguardano solo il campo. Fassone, ad oggi, deve pensare anche ad aspetti che esulano da quello sportivo, rendendo ancora più difficile la gestione tecnica di un gruppo che pare aver davvero perso la bussola. I problemi deloggi sembrano essere così tanti che la preoccupazione non è tanto chi sara' l'allenatore della prossima stagione, ma capire davvero cosa ne sara' di uno dei club più importanti del mondo. VIDEOnotizie: svolta societaria? Ilha un brand davvero importante. Ed è questo uno dei motivi per il quale tanti potenziali ...