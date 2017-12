Ucciso da coltellata alla gola | corpo trovato in un box nel Milanese

Una rissa e una coltellata - 34enne italiano Ucciso a Barcellona : Una rissa all'origine del dramma. Aveva 34 anni l'italiano morto per le ferite riportate in una violenta colluttazione avvenuta la notte scorsa a Barcellona. La tragedia - raccontano i media spagnoli - si è consumata nella notte in una strada del quartiere popolare del Raval della città catalana. Erano circa le 4.30 del mattino quando la polizia locale, i Mossos d'Esquadra, è stata chiamata per una rissa fra due uomini in ...

Roma - due omicidi in 24 ore : il killer ha Ucciso con una coltellata al cuore. Evaso confessa : “Ho aggredito solo la trans” : Due omicidi nell’arco di 24 ore, stessa modalità e stesso autore: un uomo appena Evaso dagli arresti domiciliari dopo essersi disfatto del braccialetto elettronico. Una vicenda ancora in buona parte da ricostruire, ma con alcuni punti fermi, quella accaduta a Roma tra giovedì e venerdì notte. Prima una transessuale romena di 27 anni è stata uccisa con una coltellata al cuore in un parco del quartiere Eur. A poche ora di distanza, un ...

DELITTO AL MERCATO DEL LIBERO SCAMBIO/ Torino - 52enne Ucciso con una coltellata - nigeriano arrestato : DELITTO al MERCATO del LIBERO SCAMBIO a Torino: un uomo di 51 anni è stato accoltellato a morte dopo una banale lite da un giovane nigeriano, arrestato.(Pubblicato il Sun, 15 Oct 2017 17:36:00 GMT)

Torino - 52enne Ucciso con una coltellata alla gola : Torino, 15 ott. (AdnKronos) - Delitto questa mattina al mercato del libero scambio 'Barattolo' di via Carcano, a Torino, dove un 27enne nigeriano ha ucciso un 52enne italiano. E' accaduto intorno alle 7.40. Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Polizia Municipale, che, chiamati da alcuni citta

Lite al mercato a Torino - cinquantaduenne Ucciso da una coltellata - : Arrestato un nigeriano di 27 anni. La vittima viveva a Settimo Torinese, ma era originaria di Catanzaro. Rimasto lievemente ferito anche un altro uomo

