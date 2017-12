Tutto «Grey’s Anatomy» in un canale tv | i momenti indimenticabili della serie

: sto riguardando la 11x21 di grey’s anatomy,voi tutto bene ? - tommvshelby : sto riguardando la 11x21 di grey’s anatomy,voi tutto bene ? - macchevvoi : Scherzavo mi fa schifo tutto torno a guardare grey's anatomy ciao - littlevxangels : RT @littlemascolo: Ok. Ho bisogno di sclerare con qualcuno che guarda Grey's Anatomy. Perché se lo avete visto tutto, sapete dei Japril e d… - littlemascolo : Ok. Ho bisogno di sclerare con qualcuno che guarda Grey's Anatomy. Perché se lo avete visto tutto, sapete dei Japri… - alewex : “I traumi incasinano tutto, ma forse è proprio questo il punto. Il dolore, la paura, le stronzate, forse subire que… -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 24 dicembre 2017) È il regalo di Natale perfetto per i fan di Grey’s. Il 24 dicembre FoxLife+1 (Sky, 115) diventa Fox Life Grey’s, undedicato alla, che manderà in onda tutte le prime 11 stagioni, per un totale di 244 episodi, fino al 16 gennaio. Dopo il finale invernale14esima stagione, trasmesso il 18 dicembre, il pubblico potrà aspettare i nuovi episodi riguardando l’intero medical drama. LEGGI ANCHEGrey's14: per fortuna arrivano gli hacker Era il 2005 quando lo show di Shonda Rhimes fece il suo debutto sulla rete americana Abc e su Fox Life in Italia. Da quel giorno, ha portato a casa 2 vittorie e 10 candidature ai Golden Globe, 4 vittorie e 35 candidature agli Emmy Awards. Ma soprat, dodici anni dopo, Meredith Grey e colleghi continuano a macinare numeri da record. I fan non hanno alcuna intenzione di mollare le avventure dei medici ...