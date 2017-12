Tutti gli ospiti del Concerto di Natale | il 24 dicembre su Canale5 con Suor Cristina | Al

Premier League - Boxing Day 2017 : si gioca a Santo Stefano! Il calendario e Tutti gli orari delle partite. Come vederle in tv e Diretta Streaming : La Premier League non si ferma neanche a Natale ed ecco il tradizionale appuntamento del Boxing Day 2017, valevole per la 20esima giornata del campionato britannico. Nel giorno di Santo Stefano sarà il Tottenham a dare il via alla danze affrontando a Wembley il Southampton nel “Lunch match” in una sfida che si preannuncia affascinante equilibrata tra due compagini che sanno interpretare il calcio offensivo. Poi alle 16.00 vedremo ...

Milan - arriva la decisione sul ritiro : Tutti i dettagli : “Incassare le critiche, lavorare a testa bassa, stare uniti e fare quadrato. È quello che è giusto fare in momenti duri come questo ed è quello che si ripropone di fare il Milan. La prestazione di ieri non è stata così pessima come sanciscono sia il risultato che i giudizi, ma se non si fa gol ogni tipo di attenuante rimane velleitaria e spazzata via dall’amarezza. Fino a mercoledì ci saranno giorni di allenamento ma non di ritiro a ...

Prosegue il weekend lungo di Natale : ecco Tutti gli eventi in provincia Granda : L'ingresso a tutti gli spettacoli é gratuito e libero. Il 26 e 30 dicembre, a Sampeyre torna il Presepe vivente: la cornice è il centro storico di Sampeyre, borgata alpina della Valle Varaita. Via ...

Photoshop - Tutti gli errori del 2017 : Che cosa hanno in comune Belén Rodriguez, Kim Kardashian, Kilye Jenner e Jennifer Lopez? Sono tutte bellissime celebrity certo, ma nel 2017 hanno condiviso qualcosa di più: Photoshop. Nel tentativo di essere impeccabili e correggere anche il più piccolo difetto, si sono esibite in fotoritocchi spesso pieni di errori. LEGGI ANCHESenza Photoshop siamo stupefacenti: la campagna Missguided Capezzoli che mancavano all’appello, misteriosi buchi ...

OfferteApp iPhone - Tutti i migliori sconti dell'antivigilia di Natale - : L'avventura segue le peripezie dei Guerrieri della luce alla ricerca di un modo per ridare splendore ai cristalli che proteggono il mondo. Infinity Blade III Epic Games Giochi Universal v.1.4.4, 18/...

Ufficiale l'instore tour di Francesca Michielin - al via il 12 gennaio da Milano : Tutti gli eventi firma copie : Ti potrebbero interessare: Svelata la tracklist di 2640, il nuovo album di Francesca Michielin in arrivo a gennaio tutti gli ospiti di Il mondo a colori, su Rai1 il 16 dicembre con Facchinetti, Fogli,...

Ufficiale l’instore tour di Francesca Michielin - al via il 12 gennaio da Milano : Tutti gli eventi firma copie : L'instore tour di Francesca Michielin è finalmente Ufficiale. Le date concepite per la presentazione degli eventi firma copie per il nuovo disco sono state annunciate, con la prima della serie prevista per il 12 gennaio a Milano. Queste sembrano essere le prime date per la presentazione di 2640, nuovo disco che l'artista rilascerà il 12 gennaio prossimo. Dal disco, di cui si conoscono già le tracce, Francesca Michielin ha già estratto ...

Statali - Tutti gli aumenti in busta : (AdnKronos) - aumenti da 63 a 117 euro sullo stipendio base, ma non solo. È quanto prevede il nuovo contratto degli Statali, per il triennio 2016-2018, firmato nella notte. Un accordo che pone fine a ...

Ginnastica - Tutti i risultati dell’Italia nel 2017 : podi - finali - medaglie e grandi prestazioni : Si è concluso il 2017 della Ginnastica artistica e gli occhi sono già puntati sulla prossima stagione che culminerò con Europei e Mondiali. Vediamo però quali sono stati i migliori risultati ottenuti dall’Italia in questa annata. Abbiamo preso in considerazione Europei, Mondiali e competizioni internazionali di prima fascia riportando soltanto podi e finali raggiunte (o particolari prestazioni di rilievo). Concludiamo senza medaglie nei ...

Statali - Tutti gli aumenti in busta : aumenti da 63 a 117 euro sullo stipendio base, ma non solo . È quanto prevede il nuovo contratto degli Statali, per il triennio 2016-2018, firmato nella notte . Un accordo che pone fine a un blocco ...

Calciomercato Lazio - il primo rinforzo arriverà dopo la Befana : Tutti i dettagli : Calciomercato Lazio – La Lazio sarà impegnata con il Crotone tra circa un’ora nel lunch match della 18^ giornata di Serie A. I biancocelesti puntano a tornare alla vittoria dopo il pareggio con la sconfitta con il Torino e il pareggio con l’Atalanta di domenica scorsa. Intanto arrivano conferme sull’approdo di Martin Caceres nella Capitale nel mercato di gennaio. Il difensore uruguaiano tornato in Italia in estate al ...

Basket Day su Eurosport : Tutti i dettagli di una programmazione speciale : Guarda il Basket Day in LIVE-STREAMING su Eurosport Player Basket Day LIVE su Eurosport 2 e Eurosport Player: il programma Si comincia con un antipasto fortissimo! Alle 12.00 , l'EA7 Emporio Armani ...

Roma - stadio di Tor di Valle - ecco Tutti i paletti primi ricorsi sugli espropri : Le condizioni per costruire il nuovo stadio a Tor di Valle, con annesso 'Ecomostro' di uffici, alberghi e negozi, ora sono nero su bianco: la bozza del verbale della conferenza dei servizi che, a ...

Verissimo - anticipazioni sabato 23 dicembre : Tutti gli ospiti di Silvia Toffanin : Nuovo appuntamento, a due giorni da Natale, con il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5: Verissimo. Quali personaggi accoglierà stavolta la padrona di casa Silvia Toffanin? E quali storie avranno da raccontare? Andiamo a scoprire insieme tutti gli ospiti della puntata del 23 dicembre! anticipazioni Verissimo, puntata di sabato 23 dicembre Divertimento, musica e sorprese oggi a Verisssimo, non solo per i grandi ma anche per i più piccini, ...