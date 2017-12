: Trovato corpo di donna sul Monte Grappa - NotizieIN : Trovato corpo di donna sul Monte Grappa - StellaSirio60 : RT @TgrVeneto: Trovato in una scarpata, lungo i tornanti del Grappa, il corpo di una donna. Gli inquirenti ritengono si tratti di Sofiya Me… - gianlucasberna : RT @SkyTG24: Ucciso da coltellata alla gola, corpo trovato in un box nel Milanese - alto_adige : Trovato corpo donna sfigurata sul Grappa -

Rinvenuto sul, a Cadorna, in una scarpata e coperto da foglie, ildi una. L'allarme è stato dato da un cacciatore, che con il suo cane ha seguito le tracce. Potrebbe trattasi della 43enne ucraina scomparsa a novembre. Larisiedeva a Cornuda, nel Trevigiano. A denunciarne la scomparsa era stato il suo convivente, un cittadino albanese, che poi quindici giorni dopo per ragioni ancora sconosciute si era ucciso. Il volto non è riconoscibile. Sulpresenti lesioni. In corso le indagini.(Di domenica 24 dicembre 2017)