Treviso | il giallo di Sofiya | un cacciatore trova il corpo della donna scomparsa

Giallo a Treviso : lui trovato morto suicida in casa - la ex fidanzata scomparsa : Giallo a Treviso: lui trovato morto suicida in casa, la ex fidanzata scomparsa Daniel Pascal Albanese, 50enne di origini francesi, è stato trovato morto domenica notte: si è suicidato in casa a Cornuda. La sua ex compagna, non si hanno notizie da una decina di giorni. Era stato proprio l’uomo a denunciarne la sparizione.Continua a […] L'articolo Giallo a Treviso: lui trovato morto suicida in casa, la ex fidanzata scomparsa sembra ...