: *** #NEWS *** Trading online: attenzione alle truffe - Milano - Il trading online non è, di per sé, una truffa, ci… - abruzzo24ore : *** #NEWS *** Trading online: attenzione alle truffe - Milano - Il trading online non è, di per sé, una truffa, ci… - ycnarF1988 : RT @red_mask9: E mi raccomando: Home Banking, Trading online, Smart Web. ... poi piagnucolate che si perdono posti di lavoro. #MaAndateTutt… - 54hdgf : RT @red_mask9: E mi raccomando: Home Banking, Trading online, Smart Web. ... poi piagnucolate che si perdono posti di lavoro. #MaAndateTutt… - suprani_nicola : ...Markets Trading e Segnali Operativi: Trading Online con le Piattaforme Demo - lilianaleanti : RT @red_mask9: E mi raccomando: Home Banking, Trading online, Smart Web. ... poi piagnucolate che si perdono posti di lavoro. #MaAndateTutt… -

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 24 dicembre 2017) Milano - Ilnon è, di per sé, una truffa, ci sono però purtroppo diverse segnalazioni di soggetti cui sono state sottratte ingenti somme di denaro, tramite annunci poco chiari o anche in modo totalmente truffaldino. L’attività diviene spesso dipinta come un gioco da ragazzi: basta investire 1.000 euro per trovarsi in pochi giorni con abbastanza soldi da acquistare una nuova casa per la famiglia. Quando un broker si presenta con annunci di questo genere, si dovrebbe subito diffidare. Certo, attraverso le speculazioni delsi può guadagnare, e c’è anche chi sfrutta questa attività come unica fonte di denaro; per arrivare a fare questo è però importante fare moltae impegnarsi a fondo. La truffa più classica: la pubblicità ingannevole Tra leche vanno a segno ...