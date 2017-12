Tra fatturazione a 30 giorni e rimodulazioni TIM il 24 dicembre | novità e prospettive

: Tra fatturazione a 30 giorni e #rimodulazioniTIM il 24 dicembre: novità e prospettive - GioPao9 : Tra fatturazione a 30 giorni e #rimodulazioniTIM il 24 dicembre: novità e prospettive - OptiMagazine : Tra fatturazione a 30 giorni e #rimodulazioniTIM il 24 dicembre: novità e prospettive - scarpacarlo : RT @ACortellazzoJr: #FeB2B cosa ci aspetta? lo spiega molto bene @dtumietto a bordo di #MenocartaPRO - ACortellazzoJr : #FeB2B cosa ci aspetta? lo spiega molto bene @dtumietto a bordo di #MenocartaPRO - fmarasi : Fatturazione elettronica B2B, quale futuro ci attende -

(Di domenica 24 dicembre 2017) Anche a Natale possiamo soffermarci su alcuneestremamente interessanti lato operatori italiani in ambito di telefonia mobile, nell'ottica dellaa 30e sulle ipotesi diTIM associate al passo indietro al quale sono costrette le compagnie telefoniche. Cosa sta accadendo oggi 24? Quali sono le realiche si stanno configurando per lo scorcio iniziale del 2018? Proviamo a fare chiarezza su questa delicata situazione.Attraverso una nota ufficiale, TIM ha fatto sapere a tutti che sta già predisponendo i propri strumenti informatici per il ritorno allaa 30, anche se a tal proposito occorre ricordare che AGCOM ha voluto evidenziare la necessità di impostare il tutto ai mesi solari. Insomma, a nessuno sarà concesso di fare il furbetto e di guadagnare 5ogni anno. Resta invece da definire la questione ...