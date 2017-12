Torre del Greco | a casa 120 chili di fuochi illegali e tre chili di polvere da sparo

Torre Annunziata - Gran Galà dello Sport - premiazione degli atleti Torresi protagonisti nel 2017 : Gran Galà dello Sport a Torre Annunziata . Organizzata dall'Assessorato agli Eventi, guidato da Floriana Vaccaro, la kermesse quest'anno avrà come tema lo Sport senza frontiere, simbolo di integrazione e condivisione sociale. Gli atleti Torresi che si sono distinti nel 2017 nelle loro discipline - taekwondo, calcio, judo, karate, basket, pallavolo, vela,...

Milano. Alla Bicocca prende forma il Parco della Torre : Sono iniziati i lavori per la realizzazione del Parco della torre (ex Parco delle magnolie) al quartiere Bicocca, tra viale Sarca, via Ansaldo, via Chiese e via Von Hayek. Dopo la bonifica dell’ex area industriale, la società Lambda S.r.l. realizzerà,…Continua a leggere →

La città del Presepe - martedì 19 a Torre del Greco per Luoghi Comuni. : Luoghi Comuni " Conoscere per ritornare, la rassegna di eventi, spettacoli, mostre e appuntamenti entra nel vivo della sua programmazione natalizia. martedì 19 dicembre, a partire dalle ore 18, presso la parte esterna del Museo Civico ex SS Trinità di Torre del ...

Serie B - Brescia-Cittadella 1-1 : apre Torregrossa - pari di Iori : BRESCIA - Brescia e Cittadella non si fanno male nel primo posticipo domenicale di Serie B , valido per diciannovesima giornata: la gara va in archivio con lo score di 1-1. I padroni di casa vanno in ...

Serie B - Brescia-Cittadella 1-1 : Iori risponde a Torregrossa : BRESCIA - Brescia e Cittadella impattano nel primo posticipo domenicale di Serie B , valido per diciannovesima giornata: 1-1 il punteggio di finale. I padroni di casa vanno in vantaggio al 22': sponda ...

DIRETTA / Brescia Cittadella (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Iori risponde a Torregrossa! : DIRETTA Brescia Cittadella info streaming video e tv: si sfideranno alle ore 15 per la 19^ giornata di Serie B. Probabili formazioni, quote, orario, risultato live(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 16:51:00 GMT)

'La sposa più bella del 2017' - vince un fotografo di Torre del Greco : ... Nando Spiezia della Nando Spiezia Photography si è aggiudicato il contest fotografico promosso da Zankyou Weddings, la rivista del settore matrimoni più letta al mondo. Lo scatto del giovane ...

Alluvione Reggio Emilia : esaurita l’uscita dell’acqua dal Torrente Enza : esauritasi l’uscita di acqua dal torrente Enza a Lentigione di Brescello (RE), sono iniziati da parte di AIPo i lavori urgenti di chiusura delle rotte arginali. L’intervento partirà da monte, dove è più agevole l’accesso dei mezzi d’opera, e consisterà nel rifacimento dell’argine in terra. E’ in corso il deflusso delle acque esondate, tramite un taglio dell’argine sul canale Canalazzo di Brescello, che ...

Torre Annunziata - Memorial 'prof. Giuseppe Cirillo' - vince il Napoli. Gol decisivo del Torrese Salvatore Gallo : A Pescara è stato ricordato il prof. Giuseppe Cirillo , storica figura del panorama calcistico giovanile oplontino. Insieme al figlio Stefano , ha fondato la Scuola Calcio Azzurri e realizzato il ...

Il Torrente Parma esonda e minaccia la Reggia di Colorno. Situazione critica a Brescello e Sorbolo - dove si è rotto l'argine dell'Enza : Le piogge sono iniziate nella serata di lunedì 11 dicembre. La violenza delle precipitazioni è aumentata nella notte e a Colorno, comune di 9mila abitanti, è esondato il torrente Parma già alle 8 del mattino. Come si vede dalle immagini riprese dall'elicottero dei Vigili del Fuoco, l'acqua ha minacciato la storica Reggia, costruita agli inizi del XVIII secolo dal duca Francesco Farnese sui resti della rocca.Il ...

La moglie del marò LaTorre chiede il divorzio e lo attacca pubblicamente Video : Il marò Massimiliano Latorre torna alla ribalta delle cronache nazionali, ma questa volta il caso dell'Enrica Lexie, il governo indiano e la morte dei pescatori non c'entrano. A muovere accuse contro di lui è la moglie, che ha annunciato di avere chiesto il divorzio, la cui causa sara' discussa tra pochi giorni nel tribunale di Taranto. La donna accusa l'ormai ex marito di aver abbandonato i figli [Video]. Non si è presentato nemmeno al ...

Tensioni Immacolata a Torre del Greco : arriva la benedizione della 'discordia' : Torre DEL Greco. Disordini alla processione dell'Immacolata: questa mattina in Basilica 'l'atto di riparazione'. Don Giosuè Lombardo effettua la benedizione della discordia : 'E' stato un sacrilegio - ...

La moglie del marò LaTorre : Ha abbandonato i suoi figli : Dopo la detenzione in India, dopo il ritorno in Italia e il malore che l'ha colpito, un'altra tegola cade sulla testa del marò Massimiliano Latorre. A mettere nel mirino il fuciliere di Marina è sua moglie, Rosalba Ancona che adesso a Repubblica ha deciso di raccontare come sia arrivata all'idea del divorzio. La donna punta il dito contro il marito: "Ha quasi del tutto abbandonato i suoi figli. Non è venuto nemmeno al ...

Torre Annunziata - Travolge bimbo con l'auto e scappa - si costituisce pirata della strada : Sarebbe un 50enne di Castellammare di Stabia l'uomo che nella serata di venerdì ha investito un bambino di 10 anni, di origini cinesi, in via Vigne Sant'Antonio a Torre Annunziata, in zona Rovigliano. ...