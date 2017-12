Tifone Tembin | Filippine | incendio in centro commerciale | almeno 37 morti

Filippine : il Tifone Tembin provoca incendio in un centro commerciale - una vittima e 36 dispersi : Un incendio è scoppiato in un centro commerciale di Davao City, nel sud delle Filippine, già in ginocchio per il passaggio del tifone Tembin che ha provocato almeno 200 morti: vi sarebbe una vittima accertata e almeno 36 dispersi, che si teme siano morti, spiegano le autorità, secondo cui le fiamme sono divampate, poco dopo l’apertura di ieri mattina, nel settore mobili al terzo piano del mall e si sono rapidamente propagate in tutto ...