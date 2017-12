Terremoto Calabria | scossa al largo della costa occidentale DATI

Giovedì 2 Novembre Terremoto di magnitudo 8.5 sull’isola di Zante e tsunami al Sud Italia : Basilicata - Sicilia - Calabria e Puglia coinvolte nella prima esercitazione anti maremoto : Il prossimo 2 Novembre si svolgerà anche in Basilicata una esercitazione di protezione civile basata sullo scenario tsunami “NEAMWave17”: lo rende noto la Giunta Regionale. L’Intergovernmental Coordination Group for the tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-eastern Atlantic, the Mediterranean and connected seas (ICG/NEAMTWS) ha stabilito per il quarto trimestre del 2017 la realizzazione di un’esercitazione denominata ...