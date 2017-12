: Teresanna: proposta di matrimonio spettacolare a Napoli - RobertaAmorino : Teresanna: proposta di matrimonio spettacolare a Napoli - giada_giadina16 : Teresanna Pugliese si sposa: È arrivata la proposta di matrimonio del compagno Giovanni con… - CarpeChannel : PROPOSTA DI MATRIMONIO PER TERESANNA PUGLIESE: - spettacolo_fp : L'ex tronista di Uomini e Donne si sposa! Con un flash mob sul lungomare di Napoli le ha chiesto di sposarlo <3... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 24 dicembre 2017)Pugliese, una delle ex troniste più amate di Uomini e Donne ed ex di Francesco Monte, si sposa. La donna ha già un figlio dal suo compagno, Giovanni, che l'ha sorpresa chiedendole di sposarlo con un flash mob sul lungomare di. La Pugliese stava passeggiando con la sua famigliola sul lungomare del capoluogo partenopeo quando ha visto innalzarsi un gruppo di palloncini a forma di cuore. Ha iniziato allora a sospettare che vi fosse una sorpresa per lei e che non si trattasse di una semplice passeggiata in occasione dello shopping natalizio. Nel frattempo, alcuni ragazzi hanno composto una scritta con le loro magliette con cui il compagno ha chiesto in inglese adi sposarlo. Infine, Giovanni si è inginocchiato porgendo alla sua amata un anello. L'ex tronista gli ha lanciato le braccia al collo, ripondendogli di sì. Il flash mob è stato davveroed ha ...