Tenta di passare dal Brennero sul tetto di un treno | migrante muore folgorato

"Ho Tentato di passare la frontiera 10 volte. Sono stato fermato - picchiato e rimandato in Italia a piedi" : “Ho provato 10 volte ad attraversare la frontiera con la Francia nelle ultime settimane, 8 volte a piedi e 2 volte in treno. Ogni volta la polizia francese mi ha fermato, ammanettato. Più volte mi hanno picchiato e ogni volta rimandato a piedi in Italia”. Così Sheref (nome di fantasia), 16 anni, fuggito da solo dal Ciad, dove guerra e carestia stanno generando una delle più gravi emergenze ...

Champions League - Mourinho non si acconTenta : “vogliamo passare da primi” : “Il nostro obiettivo e’ qualificarci. Dieci punti potrebbero essere sufficienti ma vogliamo anche il primo posto nel girone. Il Benfica ha ambizione e orgoglio e cerchera’ di vincere, noi vogliamo passare chiudendo in testa il gruppo”. Jose’ Mourinho assicura che domani il Manchester United provera’ a fare bottino pieno contro i lusitani sebbene anche un pari potrebbe essere sufficiente per archiviare la ...