Tennis | Serena Williams tornerà in campo il 30 dicembre ad Abu Dhabi per un’esibizione

(Di domenica 24 dicembre 2017)è pronta per tornare indopo la maternità e la nascita della piccola Alexis Olympia. L'intenzione della giocatrice americana è quella di giocare l'Australian Open ma prima l'ex numero 1 del mondo sarà inal Mubadala WorldChampionship di Abuil 30per giocare un'esibizione contro un'avversaria ancora da stabilire. "Sono eccitata all'idea di tornare a giocare suldi Abuper la prima volta dalla nascita di mia figlia a settembre", ha dichiarato la. La partita si disputerà nello stesso impianto dove si disputa il torneo-esibizione maschile, al cui via non ci sarà Rafael Nadal.