Tagli capelli corti | bowl cut | tuffo negli anni ' 60

Tutti i Tagli (anti-volume) per capelli spessi : Nodi che non si disfano, styling modalità “fungo atomico”, effetto crespo anche quando non c’è umidità nell’aria, e volume da fare invidia alla criniera di un leone. Eppure, se avete una migliore amica dai capelli fini, sicuramente vi sarete sentite dire che i capelli spessi sono i migliori e che avete la fortuna di far stare un bun per giornate intere anche senza forcine e ciambella. E guai a voi se osate lamentarvi ...

Juve - Del Piero : 'Tagliai i capelli per Boniperti - l'Avvocato...' : Alessandro Del Piero, storico capitano della Juventus, ha raccontato nel corso della trasmissione L'Originale, in onda su Sky Sport, i suoi primi momenti in bianconero: ' La mia prima notte a Torino era ad occhi aperti, a prescindere dal fatto che ero tifoso della Juventus. Per me era un momento di euforia totale, ho dormito ...

Tagli - acconciature e rimedi per capelli grassi : «Non mi toccare i capelli!». Storie di beauty drama che solo gli uomini con la fidanzata dai capelli grassi possono capire. Ecco perché, forse, rimedi e consigli dovrebbero essere per loro e per il loro disagio, più che per le dirette interessate! Avere la cute oleosa è un problema che riguarda tutti. Gli uomini più “coccolosi” devono astenersi da fare carezze premurose sulle chiome della loro fidanzata se non vogliono sporcarle i ...

Capelli uomo : oltre 50 Tagli da copiare : Noiosi? Banali? Eternamente uguali? No, questa volta i tagli maschili dell’autunno-inverno si meritano ben altri aggettivi. Perché le forme a cui ambiscono sono tutt’altro che scontate e ripetitive, bensì ricche di dettagli e con richiami fortissimi a certe epoche storiche. C’è una corrente significativa, per esempio, che si rifà ai periodi della Golden Age, alle chiome ordinate dei jazz party, ai tagli corti inzuppati di ...

I migliori Tagli per capelli fini e non solo : Essere camaleontiche come Rihanna o Beyoncé, e poter sfoggiare un giorno una chioma extra long corposa, e il giorno dopo ricci afro a tutto volume per molte è realtà. Per altre, che non hanno una massa di capelli come loro, rimane un miraggio. Perché più che con i sogni, devono fare i conti con parecchi bad hair days. solo a chi ha i capelli fini sarà capitato di: 1. AVERE UN EFFETTO ELETTROSTATICO PERMANENTE Sì, perché non importa quali siano ...

Frangia - come averla senza Tagliare i capelli : Non è la prima volta che la modella prova a trasformare il suo look con l’aiuto di una Frangia. Per la fine del 2017 ha optato per una versione sfilata, molto sbarazzina, e così reinventato il suo bob anni ’90 con minimo sforzo. Una scelta molto glam, abbinata a rossetto rosso natalizio, che ha catturato l’attenzione dei fotografi all’evento di inaugurazione del TAG Heuer Flagship Store a Londra. Ma dietro il suo cambio di stile c’è un ...

I Tagli di capelli che ringiovaniscono di 10 anni : Fate del vostro hairstylist di fiducia il vostro medico estetico che vi trasformerà il look senza punturine. Perché con il giusto taglio l’effetto antiage è meglio di quello di filler e botox. Per togliersi 10 anni dal viso, basta giocare con lunghezze e colori, che cancellano otticamente le rughe, danno immediata freschezza, ma soprattutto fanno sentire meglio. Abbiamo chiesto a Tommaso Incamicia del salone My Place Hair Studio di Milano, ...

A Napoli ci sono parrucchieri che Tagliano gratis barba e capelli per le famiglie più in difficoltà : Per gli uomini barba e capelli, per le signore permanente e trattamento viso e unghie. Siamo in un centro estetico unisex? In un certo senso sì. Solo che qui siamo in strada a Napoli e i clienti sono persone che non possono permettersi di spendere molto. Non tanto clochard, anche se pure loro possono 'entrare' in questo negozio particolare che non chiede pagamenti di nessun tipo. sono soprattutto tanti padri di famiglia monoreddito che ...

Capelli. Il Taglio corto giusto per ogni forma del viso : Ci stanno provando in tante, chi con successo e chi meno. Non è un mistero, la lista delle star che in questi ultimi mesi ha deciso di abbandonare la fluente e boccolosa chioma per passare a uno short cut si è davvero fatta numerosa. Tra queste non si può non nominare il quartetto Kate Hudson, Katy Perry, Cara Delevingne e Kristen Stewart che al momento detiene il podio per le sforbiciate nette di stagione. Nell’elenco poi non vanno ...

Francesco Monte Taglia i capelli : nuovo look per la nuova vita senza Cecilia : Francesco Monte nuovo taglio di capelli per una vita senza Cecilia Rodriguez Una nuova vita non può iniziare senza un nuovo look. E lo sa bene Francesco Monte che per voltare pagina e dimenticare una volta per tutte l’ex fidanzata Cecilia Rodriguez ha deciso di dare un taglio netto ai suoi capelli. In una storia […] L'articolo Francesco Monte taglia i capelli: nuovo look per la nuova vita senza Cecilia proviene da Gossip e Tv.

Novità Tagli di capelli : tutte le proposte per l'inverno 2018 : Molte donne sono alla ricerca di un nuovo taglio di capelli, da sfoggiare nell'inverno 2018. Di tendenza ci saranno molte proposte, capaci di accontentare tutte le ragazze. Adesso vedremo tutte le ultime Novità al riguardo. Nuove proposte sui capelli tutte queste nuove tendenze arrivano direttamente dai parrucchieri francesi, per avere un look molto sofisticato in ogni occasione. Queste proposte sono perfette per valorizzare ogni donna. Saranno ...

Tagli capelli medi - il ritorno dello stile anni ’80 : Maschile di nascita, femminile di adozione, il mullet arriva dai gloriosi anni ’80 imponendosi oggi come Taglio di tendenza. Adocchiato sulle passerelle della scorsa stagione e “bissato” su quelle dell’autunno-inverno 2017-18, l’haircut rubato a David Bowie e Bono Vox sembra non voler tramontare, ma rimanere comunque di nicchia. LEGGI ANCHECorto, medio, lungo: tutti i Tagli di stagione Sfoglia gallery ...

Sara - 18 anni : “Ho il cancro - non ho più i capelli e tu ti lamenti se il parrucchiere te li Taglia troppo” : Sara, 18 anni: “Ho il cancro, non ho più i capelli e tu ti lamenti se il parrucchiere te li taglia troppo” Sara ha 18 anni e ha scritto a Fanpage.it per raccontare la sua lotta contro un “Linfoma Non Hodgikn del mediastino a grandi cellule B, maligno II° stadio di 14cm. Non ci guardate […] L'articolo Sara, 18 anni: “Ho il cancro, non ho più i capelli e tu ti lamenti se il parrucchiere te li taglia troppo” sembra essere il primo su ...

Tagli capelli ricci : tante idee da copiare per l’inverno 2018 : Ci può essere una ragione in più per tenersi i capelli ricci voluminosi e selvaggi questa stagione, a parte i Tagli del momento. I ricci sui social vanno fortissimo. A portare avanti fiere “l’orgoglio riccio” ci sono in prima fila tantissime star e modelle. Pensiamo a chiome pazzesche come quelle di Beyoncé, Hall Berry, Rihanna, Frederikke Sofie, Steffy Argelich, Zendaya e Mika Arganaraz. Non solo, il curly è tornato così ...