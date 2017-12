Szczesny | Pjanic e Benatia tre ex che fanno male

Juventus-Roma : Pjanic tra i migliori d'Europa - Szczesny vale Buffon : Pesa tantissimo la vittoria della Juve sulla Roma. Non solo i tre punti in uno scontro diretto. La squadra di Allegri non chiude la partita e dopo più di un'ora di netta pre vale nza, deve ringraziare ...

Juventus-Spal - Bentancur e Szczesny titolari. Turno di riposo per Pjanic? : Juventus-Spal, Bentancur e Szczesny titolari. Turno di riposo per Pjanic? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Spal, Bentancur E Szczesny TITOLARI- Dopo la netta vittoria dei bianconeri contro l’Udinese, Massimiliano Allegri è pronto a mischiare le carte in vista dell’imminente match contro la Spal. Juventus-Spal, Bentancur E Szczesny ...